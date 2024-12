Gianni Ippoliti

Il conduttore e giornalista Gianni Ippoliti è stato aggredito ed è finito in ospedale a seguito di una lite nata in strada.

Momenti di paura per Gianni Ippoliti. Nella notte tra sabato 28 e domenica 30 dicembre, il noto conduttore TV è stato vittima di un episodio di violenza nel centro storico di Roma.

L'aggressione, avvenuta precisamente in via de' Prefetti, a pochi passi da alcune delle principali arterie cittadine e vicino al Parlamento, sembrerebbe essere nata da un acceso diverbio per motivi di viabilità.

Stando a quanto riportato dal «Messaggero», Ippoliti si trovava nei pressi di un parcheggio poco dopo la mezzanotte quando un furgone bianco si è fermato accanto a lui. Alla guida del veicolo c'era un uomo non ancora identificato.

Dopo uno scambio di parole che si è rapidamente surriscaldato, la situazione è degenerata: il conducente del furgone ha colpito Ippoliti con un violento pugno al volto, facendolo cadere a terra. Nella caduta, il conduttore ha urtato un'auto parcheggiata, rimanendo momentaneamente stordito.

Nessuna ferita grave, ma molto scosso

Per fortuna Ippoliti è riuscito a rialzarsi e ha visto il furgone allontanarsi a tutta velocità. È riuscito ad annotare parte della targa del veicolo e ha allertato i soccorsi. Gli agenti della polizia hanno avviato le indagini per identificare l'aggressore.

Nel frattempo, il giornalista è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito, dove i medici gli hanno prestato le prime cure. Fortunatamente, le ferite riportate non sono gravi, ma la vittima ha dichiarato di sentirsi ancora molto scosso per l'accaduto.