Il mondo dei manga e degli anime perde uno dei suoi pilastri: Akira Toriyama, il geniale autore di Dragon Ball e Arale, è deceduto all'età di 68 anni a causa di un ematoma subdurale.

La scomparsa risale al 1. marzo, ma la notizia è stata diffusa solo oggi sui social media dalla casa editrice e il suo studio di produzione. L'annuncio è stato accompagnato da un messaggio commosso dello staff di Bird Studio e Capsule Corporation Tokyo.

«Siamo profondamente addolorati nell’informarvi che il creatore di manga Akira Toriyama è scomparso il 1° marzo a causa di un’emorragia subdurale acuta. Aveva 68 anni. Aveva ancora diversi lavori in fase di creazione, accolti con grande entusiasmo. Tuttavia ha lasciato al mondo molti manga e opere d’arte. Grazie al sostegno di tante persone in tutto il mondo, ha potuto continuare le sue attività creative per oltre 45 anni. Speriamo che il mondo creativo unico di Akira Toriyama continui a essere amato da tutti per molto tempo ancora».

Morto per un ematoma subdurale

La causa del decesso è stata un ematoma subdurale, che è descritto come una fuoriuscita di sangue dalla dura madre, la membrana che separa il cervello dal cranio, rappresentando un'improvvisa e tragica fine per l'autore.

Il papà di Dragon Ball lascia una moglie, due figli e milioni di fan a ricordarne l'immensa eredità.

Nato nella prefettura di Aichi, nel Giappone centrale, Toriyama ha esordito nel 1978, guadagnando popolarità dopo l'uscita del suo manga «Dr. Slump», serializzato sul settimanale Shukan Shonen Jump nel 1980 e per il quale vinse il Premio Shōgakukan, uno dei più prestigiosi del Paese, per il miglior manga shōnen, una categoria di manga indirizzati principalmente a un pubblico maschile.

È stato una figura monumentale nel panorama dei manga e degli anime, con un'influenza che si estende ben oltre i suoi 40 anni di carriera. Il suo stile unico, caratterizzato da nasi a punta, occhi grandi e capelli fluenti, trae ispirazione da fonti come Astro Boy di Osamu Tezuka e i cartoon Disney, segnando indelebilmente il settore.

Dragon Ball venne lanciato nel 1984

Dragon Ball venne lanciato nel 1984, conquistando il successo in tutto il mondo generando una serie di anime, filmati animati, colonne sonore, videogiochi e altri contenuti collegati al merchandising. I suoi volumi hanno venduto più di 260 milioni di copie in tutto il mondo, rendendolo uno dei manga più conosciuti di sempre.

Dragon Ball ha volto uno sguardo al classico della letteratura orientale «Il viaggio in Occidente» di Wú Chéng’en. L'ispirazione per Dragon Ball e il suo protagonista, Son Goku, deriva dalla figura del dio-scimmia Sun Wukong, testimoniando la capacità di Toriyama di fondere elementi culturali tradizionali in narrazioni moderne e accattivanti.

