Gigi Buffon

L'ex calciatore è tornato a parlare dell'ex moglie, dalla quale ha avuto i figli David Lee e Louis Thomas.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te La fine del matrimonio con Alena Seredova è stato un grande dolore per Gigi Buffon.

Circa dodici anni fa l'ex portiere tradì l'ex moglie con Ilaria D'Amico, sua attuale moglie e madre del figlio più piccolo Leopoldo.

«Era una storia ormai alla fine, attraversata da una crisi profonda. Ma mi ha dato un grande dolore far soffrire lei e i nostri figli», ha dichiarato Buffon in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Per la prima volta ha poi parlato di Alessandro Nasi, l'uomo che ha ridato il sorriso alla Seredova dopo il tradimento. Mostra di più

La fine del matrimonio con Alena Seredova è stato un grande dolore per Gigi Buffon. Circa dodici anni fa l'ex portiere tradì l'ex moglie con Ilaria D'Amico, sua attuale moglie e madre del figlio più piccolo Leopoldo.

«Era una storia ormai alla fine, attraversata da una crisi profonda. Ma mi ha dato un grande dolore farla soffrire, far soffrire i nostri figli, Louis Thomas e David Lee, che chiamo Dado. Oggi sono felice che Alena abbia un'altra famiglia: ha fatto una figlia, ha un uomo al suo fianco», ha dichiarato Buffon in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Per la prima volta ha poi parlato di Alessandro Nasi, l'uomo che ha ridato il sorriso alla Seredova dopo il tradimento. «Credo che Alessandro abbia reso i miei figli persone migliori di come sarebbero stati se fossi rimasto a casa con le nostre infelicità; così come Ilaria ha fatto molto per i miei. Lei aveva già Pietro, insieme abbiamo avuto Leopoldo», ha ammesso Buffon.

L'ex calciatore ha poi detto la sua sulle famiglie allargate: «Un tempo non ci credevo. Ora ho capito che sono un arricchimento. A patto di avere generosità e pazienza».

Covermedia