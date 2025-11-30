Gigi D'alessio

Nel giorno dell'uscita del singolo «Nuje», il cantautore Gigi D'Alessio festeggia due importanti riconoscimenti.

Gigi D'Alessio ha annunciato sui social un doppio traguardo: il Leone d'Oro al merito e una laurea ad honorem, celebrati proprio mentre debutta il suo nuovo singolo «Nuje».

I riconoscimenti premiano il ruolo dell'artista nel panorama musicale italiano e internazionale.

«Oggi è un giorno davvero speciale, perché oltre all'uscita di «Nuje» ho ricevuto anche il Leone d'Oro al merito per il contributo artistico e musicale nel mondo», ha scritto l'artista, sottolineando l'emozione per un premio che corona oltre trent'anni di carriera.

Il Leone d'Oro certifica l'impatto culturale della sua musica, mentre la laurea ad honorem ne riconosce il percorso creativo e l'influenza sulle nuove generazioni.

Una fase creativa più personale

D'Alessio ha spiegato che vive questa giornata come una conferma del suo impegno: «Ogni riconoscimento è il frutto di passione, dedizione e amore per ciò che faccio». Un messaggio che restituisce l'immagine di un artista ancora pienamente coinvolto nel proprio lavoro e desideroso di rinnovarsi.

Il nuovo singolo «Nuje» – che l'artista definisce «l'inizio di un capitolo che racconta la mia visione di oggi» – apre infatti una fase creativa più personale e contemporanea, mentre proseguono anche i progetti dal vivo.

Tra i suoi impegni imminenti, D'Alessio è al lavoro su un tour che lo porterà nelle principali città italiane, su collaborazioni con giovani talenti e sulla promozione internazionale del nuovo singolo. L'artista ribadisce che continuerà a investire in una musica «capace di unire, emozionare e arrivare lontano».