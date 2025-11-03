Dal 12 novembreNuovo show di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada su Canale 5
La coppia torna in prima serata con tre appuntamenti tra musica, ospiti e divertimento.
Gigi D'Alessio torna su Canale 5 con lo show «Gigi e Vanessa insieme», in onda da mercoledì 12 novembre in prima serata.
Al suo fianco, Vanessa Incontrada: già collaudata partner nel varietà «20 anni che siamo italiani», l'attrice torna a condividere il palco con il cantautore partenopeo per tre serate evento.
Lo spettacolo mescolerà musica dal vivo, comicità e momenti di racconto, con ospiti del calibro di Eros Ramazzotti, Emma Marrone, Paolo Bonolis, Luca Laurenti, Giorgio Panariello e Claudio Santamaria.
L'ambientazione sarà quella di una «casa aperta» allo spettacolo, dove – come ha spiegato D'Alessio – «non ci sarà un copione rigido: la spontaneità sarà il filo conduttore».
Il progetto, fortemente voluto da Mediaset, conferma la strategia di puntare su nomi capaci di unire generazioni e generi, riportando il grande varietà musicale nel prime time.
Dopo questo impegno, D'Alessio continuerà la tournée «Uno come te – Trent'anni insieme», che proseguirà nei palasport italiani fino a fine 2025, mentre Incontrada è attesa in tv con la nuova serie Mediaset, «Erica».