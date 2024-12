Gigi D'Alessio

Il cantante napoletano Gigi D'Alessio ha ricordato uno dei momenti più dolorosi della sua vita.

Covermedia Covermedia

«In un attimo il mare diventò un mostro che divorò quel paradiso e la sua gente. Fu terribile».

Così Gigi D'Alessio ha raccontato al «Corriere della Sera» il giorno in cui, esattamente vent'anni fa, si trovò a vivere l'incubo un terremoto di magnitudo 9.2 nell'Oceano Indiano che innescò uno tsunami che devastò l'Indonesia e le Maldive.

All'epoca, si trovava in vacanza con i figli a Soneva Fushi, una delle isole delle Maldive: «Sembrava uno di quei disaster movie che vediamo al cinema. Arrivò un muro d'acqua alto metri. Feci appena in tempo a prendere in braccio mio figlio Luca (oggi l'artista LDA), che allora aveva poco più di un anno», ha raccontato.

Per poi aggiungere: «Uscimmo dal mio bungalow e andammo a controllare come stavano gli altri miei figli Claudio e Ilaria nella struttura accanto. Mi muovevo nell'acqua che saliva sempre di più, sollevando il piccolo Luca sempre più in alto. Riuscimmo poi a raggiungere tutti una zona sicura tra urla, disperazione, distruzione. Nulla si salvò».

«Noi alla fine ci avremmo rimesso solo un enorme spavento e una vacanza in un posto esotico che avremmo potuto rifare quando avremmo voluto», ha riconosciuto Gigi per poi puntualizzare: «Ho provato un profondo senso di colpa per il solo fatto di essermi salvato e di poter ritornare alla mia vita agiata. Pensavo che il tempo avrebbe trasformato questa giornata in un ricordo evanescente, invece non è stato così. Non ho dimenticato quello che accadde, non volevo farlo».