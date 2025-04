Gigi Hadid

Al party per i suoi 30 anni, la top model è stata vista con l'anello al dito.

Covermedia Covermedia

Gigi Hadid e Bradley Cooper infiammano le voci di un possibile fidanzamento ufficiale, in occasione del party per il 30esimo compleanno della top model a New York.

I due hanno raggiunto la Saks Fifth Avenue mano nella mano e, ai più attenti, non è sfuggita la presenza dell'anello al dito della star.

L'attore – padre di Lea De Seine, 8 anni, nata dalla relazione con l'ex Irina Shayk, e Gigi, che condivide una figlia, Khai, 4 anni con l'ex Zayn Malik -, «hanno intenzioni serie, ma un fidanzamento ufficiale sarebbe un passo troppo grande», ha rivelato di recente una fonte a People.

Alla festa per i 30 anni di Gigi erano presenti tante star, tra cui Anne Hathaway, Emily Ratajkowski, Will Arnett e la sorella Bella Hadid.

Il gruppo si è raccolto al Le Chalet, un cocktail bar situato nel complesso, dove ha intonato «Happy Birthday» mentre la top model spegneva le candeline sulla torta. Cooper è rimasto al fianco di Gigi per l'intera serata.

Le voci sulla loro love story circolano da ottobre 2023, quando la coppia venne vista cenare al ristorante Via Carota, a West Village, New York.

Gigi ha rivelato di aver conosciuto Bradley al compleanno del figlio di un amico in comune.