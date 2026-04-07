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Dopo le critiche Perché era presente negli Epstein files? Gigi Hadid rompe il silenzio, ecco cos'ha risposto

Covermedia

7.4.2026 - 09:40

Gigi Hadid in un'immagine d'archivio.
Gigi Hadid in un'immagine d'archivio.
Covermedia

La modella si sbottona dopo la diffusione dei documenti sull'inchiesta: «Nessun legame con lui».

Covermedia

07.04.2026, 09:40

07.04.2026, 09:54

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Gigi Hadid definisce «disturbante» essere citata nei file legati a Jeffrey Epstein e nega qualsiasi legame con lui.
  • Il suo nome compare in un’email del 2015 in cui si discute del successo suo e della sorella Bella Hadid nel mondo della moda.
  • La modella spiega di aver taciuto per non distogliere l’attenzione dalle vittime, ma ribadisce con forza di non aver mai avuto rapporti con Epstein.
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Gigi Hadid interviene pubblicamente sulla sua presenza nei file legati a Jeffrey Epstein, definendola «disturbante».

La top model rompe il silenzio su Instagram dopo la diffusione di milioni di documenti da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che includono anche uno scambio di email del dicembre 2015 tra il finanziere e un interlocutore anonimo.

Nella conversazione, vengono citate lei e la sorella Bella Hadid, con domande sulla loro carriera e sul successo nel mondo della moda.

Secondo quanto emerso, l'interlocutore si chiedeva come le due sorelle fossero diventate modelle e avessero guadagnato tanto, insinuando che il padre avesse pagato le agenzie. Epstein aveva risposto negativamente, attribuendo invece il loro successo alla capacità di «seguire le indicazioni».

Voleva evitare di commentare

A distanza di anni, Gigi Hadid ha scelto di intervenire dopo il commento di un fan che criticava il suo silenzio. In un lungo messaggio, poi cancellato, ha scritto: «Mi ha fatto venire la nausea leggere qualcuno che non hai mai incontrato parlare di te in quel modo. Soprattutto in questo contesto».

La modella ha scelto il silenzio per lasciare spazio alle vittime: «Non ho commentato perché non volevo distogliere l'attenzione dalle storie di chi ha davvero subito le sue azioni; ma il tuo messaggio mi ha fatto capire che forse non è chiaro, ed è importante dirlo».

«Quell'essere umano disgustoso»

Gigi Hadid è cresciuta in un contesto privilegiato: figlia di Yolanda e Mohamed Hadid, entra nel mondo delle agenzie anche grazie alla famiglia e costruisce poi una carriera di successo.

«Essere nominata in quei file, credo avessi 20 o 21 anni quando è stata scritta quell'email, è disturbante e voglio affermare con assoluta chiarezza che non ho mai avuto alcun legame con quell'essere umano disgustoso», ha concluso.

Jeffrey Epstein è morto suicida nel 2019 mentre si trovava in carcere, dove era detenuto con accuse di traffico sessuale.

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