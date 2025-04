Gigi D’alessio

Dopo un tour europeo da tutto esaurito e un'estate che si annuncia esplosiva tra Bari, Roma e Palermo, Gigi D'Alessio torna ancora una volta nella sua Napoli con tre concerti-evento a settembre. Un legame d'amore con la città che si rinnova tra successi e nuove sorprese.

Covermedia Covermedia

Un live sotto le stelle del Circo Massimo, per la prima volta nella sua carriera, sarà il gran finale di un mese memorabile: il 25 giugno Gigi D'Alessio si esibirà nel cuore della Capitale, in quella che promette di essere una delle date più epiche dell'anno.

Prima, il 23 giugno, il cantautore tornerà sul palco dello stadio San Nicola di Bari, a distanza di esattamente vent'anni.

Nel mezzo, una doppia tappa a Palermo il 20 e 21 giugno con «Sicily for Life – Gigi & Friends», evento benefico pensato per raccogliere fondi per la realizzazione di un poliambulatorio pediatrico dedicato alle malattie rare nel Sud Italia.

Sul palco con lui saliranno artisti del calibro di Fiorella Mannoia, Geolier, Clementino e LDA, in un susseguirsi di performance uniche, duetti inediti e momenti da brividi.

Tour europeo sold out

Tutto era cominciato con un tour europeo sold out, che ha confermato il travolgente successo di D'Alessio anche oltre i confini nazionali.

Ma è in Italia che Gigi si prepara a vivere un'estate da protagonista assoluto, a partire dal ritorno – attesissimo – dopo nove anni, nello stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove il concerto del 2 giugno è già sold out e restano solo pochissimi biglietti per la data del 3.

Un doppio show che ha riacceso l'entusiasmo dei fan partenopei, ma che non sarà l'unico appuntamento speciale in città: proprio oggi, 1° aprile, è stato annunciato il ritorno di Gigi D'Alessio anche a settembre in Piazza del Plebiscito, con tre nuove date fissate per il 19, 20 e 21.

I biglietti per questi tre concerti saranno disponibili da domani, 2 aprile, alle ore 11 su Ticketone.it e nei punti vendita abituali, mentre già da oggi, in esclusiva per gli iscritti alla newsletter ufficiale dell'artista, sarà possibile accedere a una prevendita anticipata.

Con queste nuove tre serate, il cantautore napoletano taglia un traguardo che pochi possono vantare: ben 18 live in soli quattro anni sul palco di una delle piazze più amate e simboliche d'Italia.

Ogni concerto è diventato un rito collettivo, una celebrazione che unisce generazioni e attraversa ogni barriera: più che semplici spettacoli, vere e proprie feste popolari in musica, con Napoli che abbraccia uno dei suoi figli più amati.

«Con questa città è una storia d'amore che non finirà mai», ha raccontato D'Alessio.