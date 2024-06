Gigi D’alessio

Sintonizzatevi alle 21:30 di oggi, giovedì 13 giugno, su Rai 1, Rai Radio2 o in streaming su RaiPlay per uno spettacolo imperdibile.

Covermedia

«L'Emozione Continua».

Questo show televisivo raccoglie le prime due date della sua serie di concerti tenuti in Piazza del Plebiscito a Napoli, con la presenza di molti ospiti prestigiosi.

Due anni fa, lo show «Gigi – Uno come noi, 30 anni insieme», trasmesso il 17 giugno in prima serata su Rai 1, aveva catturato l'attenzione di 3.462.000 spettatori con uno share del 24,50%.

Anche l'anno successivo, «Gigi – Uno come te, 30 anni insieme» ha riscosso grande successo, con 2 milioni e 72mila telespettatori e uno share del 18,5% nella serata dell'8 luglio 2023.

Ecco la lunga lista degli ospiti eccellenti

Quest'anno, il cantautore napoletano ha alzato la posta in gioco con 7 concerti in Piazza del Plebiscito: l'8, 9, 11, 12, 14, 15 e 16 giugno. Lo speciale in onda stasera, pronto a battere ogni record, è un riassunto delle serate dell'8 e del 9 giugno.

Per questa grande festa musicale, Gigi D'Alessio sarà accompagnato sul palco da celebri artisti italiani come Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Boomdabash, Francesco Cicchella, Clementino, Elodie, Ernia, Geolier, Guè, Lda, Fiorella Mannoia, The Kolors e Umberto Tozzi.

Insieme a loro, il 57enne ripercorrerà gli ultimi 30 anni della sua carriera, soffermandosi anche sul nuovo album «Fra», da cui sono già stati estratti i singoli «Si te sapesse dicere», «Nu dispietto» e «Senza tuccà» in collaborazione con Geolier.

Covermedia