Gillian Anderson

L'attrice Gillian Anderson ha interpretato numerose donne di potere nella sua carriera. Ma il ruolo di Eleanor Roosevelt, nella serie «The First Lady» del 2022, l'ha colta del tutto di sorpresa.

Covermedia Covermedia

«Sono rimasta molto scioccata quando mi hanno chiesto di interpretare Eleanor Roosevelt», ha dichiarato l'attrice a Gillian Anderson a «Marie Claire».

«Era una donna straordinaria e, sai, io sono alta un metro e cinquantanove, lei un metro e settantacinque o ottanta. Era semplicemente molto alta, e non ci somigliavamo per niente».

La Anderson ha ammesso di aver affrontato molti dubbi su se stessa prima di accettare la parte: «All'inizio non riuscivo a credere di potercela fare. Dovevo davvero impedire all'insicurezza di ostacolarmi».

E ha aggiunto: «Eppure, l'opportunità di interpretare una donna come lei, di vivere nei suoi panni per un po' di tempo, è stata straordinaria».

«Ti convinci di fare cose che forse ancora non sai fare»

Uno dei motivi che l'hanno convinta a dire sì è stato proprio il desiderio di studiare da vicino la figura della ex first lady: «Fa parte del processo per raggiungere l'obiettivo finale... Devi convincerti di poter fare cose che forse ancora non sai fare. E, facendole, o comportandoti come se sapessi farle, all'improvviso puoi. E non hai più paura».

Nel corso della sua carriera, Gillian Anderson ha prestato volto a donne storiche come Margaret Thatcher, la giornalista Emily Maitlis e Wallis Simpson. Con Eleanor Roosevelt, ha aggiunto un'altra figura imponente alla sua galleria di ritratti.