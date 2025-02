Gillian Anderson

L'attrice britannica si racconta senza filtri e lancia un messaggio potente sull'invecchiamento e sull'autostima.

Covermedia Covermedia

Gillian Anderson ha condiviso una riflessione ispiratrice sull'invecchiamento, sfidando i pregiudizi e abbracciando con sicurezza ogni fase della vita.

L'iconica attrice, 56 anni, è sotto i riflettori sin dagli anni Ottanta, ma è con il ruolo di Dana Scully in «X-Files» che ha raggiunto il successo internazionale.

Guardando al passato, Anderson ha ammesso di aver permesso alle insicurezze di condizionare troppo la sua vita, ma oggi è finalmente libera dal giudizio altrui e più sicura di sé.

In un video condiviso da un'azienda di prodotti di bellezza, di cui è la nuova ambasciatrice globale, l'attrice ha dichiarato: «Dicono che gli anni migliori siano quelli passati. Io sto solo iniziando».

«Siamo inarrestabili»

Parlando con onestà, ha aggiunto: «Vorrei non aver sprecato così tanto tempo a dubitare di me stessa nei primi anni di carriera. L'età non è mai stata un limite, è un vantaggio. Il mio consiglio per affrontare i dubbi? Dire «f- you». Io mi butto prima ancora di avere il tempo di spaventarmi».

Anderson ha poi raccontato il momento in cui ha smesso di preoccuparsi dell'aspetto esteriore e delle pressioni sociali: «A un certo punto ho smesso di dare troppa importanza a queste cose. È molto facile per le giovani donne sentirsi inferiori rispetto a ciò che vedono».

Infine, ha voluto lanciare un messaggio di sostegno e sorellanza: «Per me, la sororità significa supporto, vedere le somiglianze tra noi donne. Non siamo solo forti, siamo inarrestabili. Ora posso dirlo, farlo mio e crederci davvero: valgo».