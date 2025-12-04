Gina Lollobrigida

Tre episodi per raccontare la battaglia legale che ha segnato gli ultimi anni dell'icona italiana: la docu-serie «Gina Lollobrigida: Diva Contesa» arriva su HBO Max.

Covermedia Covermedia

Gina Lollobrigida torna al centro della scena.

«Gina Lollobrigida: Diva Contesa» è la nuova docuserie che ricostruisce la vicenda giudiziaria intricata che ha segnato gli ultimi anni della star. Prodotta da Indigo Stories e Loft Produzioni per HBO Max, la serie si propone di illuminare i passaggi chiave di una storia fatta di sospetti, tribunali e conflitti familiari.

Il racconto attraversa documenti, testimonianze e materiali inediti per restituire un quadro completo della gestione del patrimonio dell'attrice, stimato tra i 10 e i 20 milioni di euro.

Dalla nomina dell'amministratore di sostegno nel 2019 alla successiva condanna in primo grado di Andrea Piazzolla per circonvenzione d'incapace nel 2023, i tre episodi ripercorrono gli eventi che hanno alimentato un dibattito pubblico acceso e complesso.

La docuserie si inserisce tra le nuove produzioni originali che accompagnerà il lancio italiano di HBO Max, previsto per il 13 gennaio 2026. La piattaforma non ha ancora comunicato una data di debutto per il titolo, ma lo presenta come uno dei progetti cardine del proprio catalogo italiano che arriveranno.

Oltre al caso giudiziario, la serie ambisce a restituire la grandezza dell'artista che ha incarnato un pezzo di storia del cinema mondiale. In parallelo, continueranno anche le iniziative dedicate alla celebrazione della sua carriera: mostre, retrospettive e progetti culturali che ne custodiscono la memoria e mantengono vivo l'impegno a valorizzarne l'eredità artistica.