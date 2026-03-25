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«Diva contesa» Arriva la docu-serie su Gina Lollobrigida, che racconta il caso dell'eredità

Covermedia

25.3.2026 - 13:00

Gina Lollobrigida
Gina Lollobrigida

Dal 3 aprile 2026 la docu-serie ricostruisce il conflitto legale sugli ultimi anni dell'attrice, tra accuse e gestione dei beni.

Covermedia

25.03.2026, 13:00

25.03.2026, 13:03

La docu-serie «Diva contesa», prodotta da Eximimaster per HBO Max e disponibile dal 3 aprile 2026, riapre il caso Gina Lollobrigida.

Un patrimonio milionario, accuse incrociate e una famiglia divisa: la serie entra nel cuore della gestione dell’eredità dell’attrice e nelle tensioni tra il figlio Milko Skofic e il manager Andrea Piazzolla.

La docu-serie alterna materiali d’archivio e testimonianze per ricostruire una vicenda che, secondo fonti come ANSA e Vanity Fair, si muove tra accuse di manipolazione, denunce e procedimenti giudiziari ancora oggetto di attenzione.

«Uomo onesto e intelligente. Ma lasciamo parlare i giudici»

In questo contesto emerge una dichiarazione rilasciata dalla stessa interprete nel 2018 a «Il sabato italiano», destinata a diventare centrale nella narrazione: «È un uomo onesto e intelligente. Ma lasciamo parlare i giudici», disse riferendosi a Piazzolla, posizione che oggi si confronta con gli sviluppi successivi dell’inchiesta.

In più occasioni televisive, l’attrice aveva anche espresso distanza dal figlio, rivendicando la propria autonomia nelle decisioni e contestando le interferenze nella gestione dei suoi beni.

La serie adotta un tono diretto, senza celebrazioni, e mette a confronto versioni opposte, ricostruzioni processuali e testimonianze che contribuiscono a delineare un quadro complesso.

I procedimenti legati alla gestione dell’eredità continuano intanto il loro percorso nei tribunali italiani.

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