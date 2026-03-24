Gino Paoli nel 2006. IMAGO/ZUMA Press

«Che vita è stata la mia? Ho fatto sempre quello che ho voluto. Ho avuto un gran culo». Lo diceva all'agenzia italiana ANSA Gino Paoli, scomparso oggi a 91 anni, in occasione dei festeggiamenti per il suo ottantesimo compleanno, il 23 settembre 2014.

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«Non ho mai avuto il pensiero del traguardo, ai 40, ai 50 o ai 60. Penso di nascere tutte le mattine e di morire tutte le sere. Vivo come se quello fosse l'unico giorno. E la vita è un susseguirsi di questi giorni unici. Del resto a 16 anni non pensavo neanche di arrivare ai 30», raccontava Paoli, che in effetti ai 30 rischiò di non arrivarci dopo aver tentato il suicidio nel 1963.

Una vita «vissuta come volevo io, sentita e goduta fino in fondo», eccessi compresi, senza essersi mai pentito. «No, non mi pento di niente. Potrei rivivere tutto nella stessa maniera - spiegava sicuro - tutti i giorni, tutti i momenti sono legati uno all'altro come pagine di un libro. Non puoi prenderne una e strapparla solo perché ti piace».

Le pagine del suo libro raccontano degli inizi a Genova, con Bruno Lauzi, Luigi Tenco, Fabrizio De André, Umberto Bindi: il primo nucleo della Scuola genovese. «Se mi sento un sopravvissuto? Sì, mi mancano gli amici e forse è questo il rimpianto più grosso che si può avere alla mia età. Bruno (Lauzi ndr.) mi diceva sempre: "Non siamo i più bravi, ma i sopravvissuti"».

E obtorto collo, qualche bilancio lo faceva. «Non mi piace guardarmi indietro. Ma mi chiedo se ho fatto del male a qualcuno, se ho fatto qualcosa di cui vergognarmi, se mi sono venduto. E finora le risposte sono più o meno positive, anche se tra l'intenzione di fare del bene e fare del bene c'è differenza».

«Quarant'anni fa una persona di 80 anni era un vecchio che stava a casa e rompeva le scatole. Oggi a 80 anni puoi essere ancora attivo, una persona a tutti gli effetti. Poi gli artisti sono dei privilegiati, ma il segreto è sempre un cervello che continui a funzionare».

«Internet è stata la grande rivoluzione»

Alle spalle, oltre a una carriera da pittore interrotta a 25 anni («ma avrei continuato se non avessi incontrato la musica») anche un tentativo in politica come deputato nelle fila del Pci (poi Pds) tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta e come assessore del Comune di Arenzano.

Un'esperienza che non rinnega anche se afferma che «è stato un errore». «Io non sono adatto - diceva - la politica vuole il compromesso, la mediazione, invece io sono uno molto diretto. Non riuscii a fare niente, ma ho imparato tanto. Ero andato a servire gli altri e invece è servito a me».

La grande differenza che vedeva tra l'Italia di ieri e quella di oggi è però un'altra: «Internet è stata la grande rivoluzione».

Ogni compleanno di Paoli arrivava poche ore dopo i festeggiamenti per le stesse candeline spente da Ornella Vanoni, uno dei suoi grandi amori del passato. Lui, affettuosamente, rideva: «L'augurio che le faccio? Andiamo avanti, tieni duro che siamo rimasti pochi».