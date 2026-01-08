Gioia Spaziani Covermedia

Dal successo di «Un posto al sole» al ritorno ne «Il Paradiso delle Signore», l'attrice attraversa una nuova fase della carriera tra scelte misurate e ruoli centrali.

Gioia Spaziani torna protagonista sul piccolo schermo.

L’attrice, volto amatissimo della serialità italiana, vive una nuova stagione di attenzione grazie al ruolo ne «Il Paradiso delle Signore», dove il pubblico la segue quotidianamente in una narrazione corale che intreccia sentimenti, lavoro e ambizioni. Una presenza solida e misurata, che conferma una carriera costruita nel tempo senza mai inseguire il clamore.

Per molti spettatori, Spaziani resta legata soprattutto a «Un posto al sole», la soap di Rai 3 che nei primi anni Duemila l’ha resa popolare. Un’esperienza fondativa, che l’attrice ha più volte ricordato come decisiva: «Quel ruolo mi ha insegnato il senso della continuità e il rapporto diretto con il pubblico», ha spiegato in un’intervista, sottolineando quanto quel set abbia rappresentato una vera palestra professionale.

Dopo quel successo, l’attrice ha scelto un percorso coerente, alternando televisione e cinema e lavorando anche in produzioni di forte spessore autoriale. Il ritorno in una daily di grande ascolto come «Il Paradiso delle Signore» segna oggi un nuovo equilibrio, più maturo, sia sul piano artistico sia su quello dell’esposizione mediatica. «Mi piace raccontare donne che tengono insieme forza e fragilità», ha dichiarato parlando dei personaggi che sente più vicini.

Accanto alla carriera, resta centrale la dimensione privata. Sposata con l’attore e regista teatrale Vincenzo Maria Saggese, Spaziani è madre di una figlia e ha sempre mantenuto un profilo riservato, lontano dal gossip più rumoroso. Una scelta che contribuisce a un’immagine pubblica sobria ma riconoscibile.

Guardando avanti, l’attrice è confermata nel cast de «Il Paradiso delle Signore» anche nelle prossime stagioni già previste dal palinsesto Rai. Parallelamente, sono in valutazione nuovi progetti tra cinema e televisione, a conferma di una fase professionale ancora in pieno movimento, guidata da scelte ponderate più che dall’urgenza di visibilità.