La cantante ha spiegato sui social che, poco prima di esibirsi, ha avuto un incidente: ha infatti urtato la fronte contro lo spigolo di un muro. Ma questo non le ha impedito di salire sul palco per, tra le altre cose, presentare il suo nuovo singolo «Golpe».

La cantante, che ha presentato il suo nuovo singolo «Golpe» (in uscita il 19 settembre), ha spiegato sui social che si tratta del risultato di un incidente avvenuto poco prima della sua esibizione.

La 54enne ha infatti urtato la fronte contro lo spigolo di un muro e condiviso, oltre alle immagini della serata, anche il suo viso con del ghiaccio per alleviare il dolore.

Nella serata ha espresso gratitudine, sottolineando l'importanza del legame con il pubblico, descritto come un «anello invisibile» che unisce artista e spettatori. Mostra di più

La presenza di Giorgia ai «Tim Music Awards 2025» non è passata inosservata. Non solo per la sua performance, ma anche per una vistosa ferita sulla fronte.

La cantante, tra gli ospiti più acclamati dell'evento, ha presentato il suo nuovo singolo «Golpe», in uscita il 19 settembre. Tuttavia, ciò che ha attirato l'attenzione - come riporta tra gli altri «Il Fatto Quotidiano»- è il risultato di un incidente avvenuto poco prima della sua esibizione.

La 54enne ha spiegato sui social di aver urtato la fronte contro lo spigolo di un muro, condividendo immagini della serata e mostrando il viso con del ghiaccio per alleviare il dolore.

Tra i commenti, spicca quello del compagno Emanuel Lo, che con tono scherzoso ha scritto: «Sempre bellissima, anche con la fronte rotta, chiamami», aggiungendo un numero di telefono come se fosse un corteggiatore.

Giorgia ha risposto con un affettuoso «Cretino».

Il pubblico? «Anello invisibile» che unisce artista e spettatori

Durante la serata, l'artista romana ha riflettuto sui momenti trascorsi sul palco, esibendosi con Dardust al pianoforte e con Eros Ramazzotti.

Ha colto l'occasione per esprimere gratitudine, sottolineando l'importanza del legame con il pubblico, descritto come un «anello invisibile» che unisce artista e spettatori.

Ha inoltre dedicato i premi ricevuti a tutte le persone che lavorano con lei, riconoscendo il loro impegno e la loro passione.

Giorgia ha concluso ringraziando i collaboratori coinvolti nella creazione di «Golpe», tra cui Dardust, Calcutta, Petrella e Scognamiglio, esprimendo entusiasmo per l'opportunità di presentare il brano per la prima volta.

