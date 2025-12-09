  1. Clienti privati
Nuove sfide Il tour di Giorgia parte in salita: «Questa volta la vedo davvero dura»

Covermedia

9.12.2025 - 13:00

Giorgia torna a cantare live.
Giorgia torna a cantare live.
Covermedia

La cantante torna live in tutta Italia tra nuove sfide, ironia e vita privata da equilibrare.

Covermedia

09.12.2025, 13:00

09.12.2025, 13:52

Giorgia ha inaugurato il nuovo tour italiano il 6 dicembre e lo ha fatto con una sincerità spiazzante: «Questa volta la vedo davvero dura».

L’artista affronta la tournée con un misto di entusiasmo e fatica, vivendo ogni tappa come una prova quotidiana, dentro e fuori dal palco.

In un’intervista a «TV Sorrisi e Canzoni», Giorgia ha raccontato il dietro le quinte di questi giorni intensi: «Mi aggiro dicendo che non ce la farò mai. Vado avanti giorno per giorno».

Alla dimensione professionale si affianca quella familiare, che la cantante non esita a condividere con autoironia: suo figlio Samuel, ad esempio, la richiama se si definisce difensore quando gioca da attaccante; mentre il compagno Emanuel Lo, afferma lei con un sorriso, «non capisce mai come funzionano le cose in casa».

Anche dalla strada arriva qualche richiesta urgente: «Ogni volta che parte un tour, Samuel mi chiama per sapere come si accende la lavatrice».

Il tour un viaggio emotivo oltre che musicale

Il ritorno sui palchi segna uno dei momenti più attesi dopo la visibilità ottenuta al Festival di Sanremo 2025 con il brano «La cura per me», che ha rafforzato il suo legame con il pubblico e riportato la cantante al centro della scena pop italiana.

Il tour, che toccherà numerose città della penisola, si annuncia come un viaggio emotivo oltre che musicale: una sfida di resistenza vocale, equilibrio personale e creatività, in cui Giorgia sembra voler mostrare non solo la perfezione dell’artista, ma anche la vulnerabilità della donna.

L’artista conferma che i prossimi mesi saranno ricchi anche fuori dal palco: oltre alle date già annunciate, sono previste nuove collaborazioni discografiche e alcune partecipazioni televisive attualmente in definizione.

