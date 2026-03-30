Giorgia Covermedia

La cantante rivendica una nuova fase artistica e conferma nuovi progetti live e televisivi.

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Giorgia rifiuta il ritorno a Sanremo e rilancia una nuova visione artistica.

La voce romana, tra le più riconoscibili del panorama italiano, segna una linea netta rispetto al passato competitivo e lo fa in un momento che definisce «unico» per la sua carriera.

In un’intervista a Vanity Fair, l'interprete di «Come saprei» esclude un ritorno in gara al Festival di Sanremo, nonostante il recente passaggio all'Ariston.

«Sto vivendo un momento della musica meraviglioso», ha dichiarato, sottolineando come questa fase rappresenti una rinascita più che una prosecuzione lineare del percorso iniziato negli anni ’90. L’artista parla di una consapevolezza nuova, maturata dopo oltre trent’anni di carriera, che le consente oggi di scegliere con maggiore libertà progetti e collaborazioni.

Il rientro a Sanremo è stato vissuto come un’esperienza significativa ma non replicabile. «Ricominciare dopo 30 anni di carriera è qualcosa di unico», ha spiegato, lasciando intendere che il valore di quell’occasione risiedeva proprio nella sua eccezionalità. Tornare nuovamente in gara, quindi, rischierebbe di snaturare quel momento.

La cantante si concentra ora su un percorso artistico meno legato alla dimensione competitiva e più orientato alla ricerca musicale. L’attenzione si sposta su nuovi progetti discografici e live, con l’obiettivo di esplorare sonorità e collaborazioni senza vincoli.

Dopo la partecipazione a «X Factor» in qualità di giudice, l’artista ha già confermato nuovi impegni televisivi e sta lavorando a inediti destinati a un prossimo progetto discografico. Parallelamente, sono previsti concerti e apparizioni dal vivo nel corso del 2026, con date che verranno ufficializzate nei prossimi mesi.