Giorgia Palmas derubata. IMAGO/ZUMA Press

Durante un viaggio in treno da Milano a Roma, Giorgia Palmas è stata derubata della sua valigia da un ladro che è fuggito rapidamente. Ecco cosa è successo.

Hai fretta? blue News riassume per te Giorgia Palmas ha subito il furto della sua valigia sul Frecciarossa da Milano a Roma, mentre era nel vagone executive.

Il ladro ha approfittato di un momento di distrazione, simulando di sistemare un bagaglio, e si è dileguato alla stazione di Rogoredo.

La showgirl ha espresso amarezza soprattutto per il valore affettivo della valigia, che l’accompagnava da 15 anni. Mostra di più

Giorgia Palmas ha vissuto un'esperienza spiacevole durante il suo viaggio sul Frecciarossa da Milano a Roma. La showgirl ha condiviso su Instagram il racconto del furto subito, avvenuto mentre si trovava nel vagone executive.

Un uomo, approfittando di un momento di distrazione, ha sottratto la sua valigia e si è dileguato alla stazione di Rogoredo.

«Partita da Milano centrale direzione Roma, un individuo mi ha rubato dal treno - vagone executive - la valigia ed è sceso dalla stazione di Rogoredo, dileguandosi», ha scritto la 43enne, spiegando che si è accorta dell'accaduto immediatamente, ma senza possibilità di recuperare il bagaglio.

Valore affettivo, oltre che economico

Nelle sue storie, riferita fra gli altri anche da «Chi», l'amarezza: «Qualcuno dirà che dovevo stare più attenta, un po’ perché sono in executive e un po' perché la valigia era sopra di me, forse penso ancora che le persone non siano tutte delinquenti, pronte a fregarti o a farti del male. E aggiungo che io e altre due persone ci siamo accorte in due minuti del fatto, ma l'uomo si era già dileguato di corsa».

Il ladro avrebbe simulato di sistemare un bagaglio per poi impossessarsi del bagaglio della conduttrice, allontanandosi subito dal treno senza lasciare traccia.

Il dispiacere più grande, per Giorgia, resta però l'attaccamento affettivo a quell'oggetto: «Oltre al danno per tutto quello che ho perso e il disagio per non avere ciò che mi serve, ero affezionatissima a quella valigia dato che l’avevo da 15 anni. Mi ha accompagnato in tante stagioni della mia vita. Ovviamente spero che tutto il ricavato del furto vada solo e soltanto in medicine per il ladro».