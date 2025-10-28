Giorgia

A «Che Tempo Che Fa» la cantante si racconta tra scelte di cuore e il ruolo di giudice a «X Factor».

«Per mia nonna ho detto no a un film erotico»: con questa battuta, Giorgia ha sorpreso il pubblico di «Che Tempo Che Fa», spiegando che dietro l'ironia si nasconde un gesto di affetto e rispetto verso la donna che l'ha cresciuta.

«Lei era la mia forza, non avrebbe mai accettato di vedermi in una parte simile», ha confidato, ricordando il legame che ancora oggi la ispira.

Dal ricordo familiare, la conversazione è poi scivolata sul presente: la cantante vive infatti una nuova sfida come giudice e conduttrice di «X Factor»: «Vedere i ragazzi soffrire per le critiche o un'eliminazione non è semplice», ha ammesso raccontando quanto il ruolo di guida artistica la metta alla prova.

Giorgia ha evocato anche la notte della vittoria a Sanremo 1995 con «Come saprei», quando la nonna restò sveglia fino all'alba per festeggiarla. «Mi accompagna in ogni decisione», ha ammesso la cantautrice con emozione.

Infine, un accenno al compagno Emanuel Lo: «Stiamo recuperando i baci persi».