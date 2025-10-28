  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

A «Che Tempo Che Fa» Giorgia rivela: «Ho detto di no a un film erotico, ecco perché»

Covermedia

28.10.2025 - 11:00

Giorgia
Giorgia

A «Che Tempo Che Fa» la cantante si racconta tra scelte di cuore e il ruolo di giudice a «X Factor».

Covermedia

28.10.2025, 11:00

28.10.2025, 11:16

«Per mia nonna ho detto no a un film erotico»: con questa battuta, Giorgia ha sorpreso il pubblico di «Che Tempo Che Fa», spiegando che dietro l'ironia si nasconde un gesto di affetto e rispetto verso la donna che l'ha cresciuta.

«Lei era la mia forza, non avrebbe mai accettato di vedermi in una parte simile», ha confidato, ricordando il legame che ancora oggi la ispira.

Dal ricordo familiare, la conversazione è poi scivolata sul presente: la cantante vive infatti una nuova sfida come giudice e conduttrice di «X Factor»: «Vedere i ragazzi soffrire per le critiche o un'eliminazione non è semplice», ha ammesso raccontando quanto il ruolo di guida artistica la metta alla prova.

Giorgia ha evocato anche la notte della vittoria a Sanremo 1995 con «Come saprei», quando la nonna restò sveglia fino all'alba per festeggiarla. «Mi accompagna in ogni decisione», ha ammesso la cantautrice con emozione.

Infine, un accenno al compagno Emanuel Lo: «Stiamo recuperando i baci persi».

I più letti

William e Kate lasciano Adelaide Cottage: ecco il motivo del trasferimento
La nuova generazione di sciatori fa arrabbiare Lara Gut-Behrami: «Prima erano tutti più onesti»
Presto avremo bisogno di un quarto colore per i semafori? Ecco perché
«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini
Dakota Johnson si racconta: «Crescere con genitori famosi è stato un incubo»

Altre notizie

Lutto nel cinema. È morta a 93 anni l'attrice Prunella Scales, star della televisione inglese

Lutto nel cinemaÈ morta a 93 anni l'attrice Prunella Scales, star della televisione inglese

A «Belve». Belen Rodriguez: «Stefano De Martino? Un amore tossico. Son ancora single»

A «Belve»Belen Rodriguez: «Stefano De Martino? Un amore tossico. Son ancora single»

Film. Monica Guerritore su «Anna»: «Racconto la Magnani, la star e la donna»

FilmMonica Guerritore su «Anna»: «Racconto la Magnani, la star e la donna»