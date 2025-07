Giorgia covermedia

Dalla crisi alla rinascita: tra palco, tv e studio, l'artista si racconta con coraggio e lancia il nuovo brano «Golpe».

Era il 2022 quando Giorgia ammise di non sentirsi più al suo posto nella musica italiana.

Oggi, con fierezza, racconta a La Repubblica: «Pensavo di essere finita, ma mi sono ricostruita». E aggiunge: «Rivendico le mie rughe, sono esperienza».

Dopo il successo al Festival di Sanremo 2025 con «La cura per me»-brano arrivato sesto e diventato il più trasmesso in radio-l'artista si prepara a un nuovo slancio. L'autunno la vedrà protagonista su due fronti: da un lato il tour «Come saprei Live», con tappe già sold out; dall'altro, la seconda stagione alla guida di «X Factor».

«All'inizio mi sentivo fuori posto, ora ho capito che posso restare me stessa anche davanti alle telecamere», ha detto. Il ritorno nel talent di Sky, accanto a volti come Dargen D'Amico e Ambra, segna un cambio di passo: Giorgia non è solo una voce potente, ma anche un riferimento per chi vuole trovare la propria.

In arrivo anche il nuovo singolo «Golpe», firmato Calcutta-Petrella e prodotto da Dardust, preludio a un album di inediti e al tour nei palasport invernale.