Giorgia Soleri si mette a nudo per far tacere gli hater: «Non sono incinta, sono malata»

L'influencer italiana Giorgia Soleri (foto d'archivio). KEYSTONE

La modella e attivista italiana, ex di Damiano David, risponde sui social ai commenti sulla sua pancia molto gonfia e chiede rispetto per chi soffre di endometriosi, una malattia ancora troppo spesso invisibile agli occhi degli altri.

Hai fretta? blue News riassume per te Giorgia Soleri, ex di Damiano David, ha condiviso la sua storia personale attraverso un post su Instagram, dove risponde a chi le chiede ripetutamente se sia incinta: «No, sono malata».

La modella e attivista italiana soffre infatti di endometriosi, una patologia che colpisce circa una donna su nove, e che - tra i vari sintomi - ha quello della pancia molto gonfia.

Comporta inoltre dolori cronici, affaticamento costante e, in molti casi, difficoltà legate alla fertilità.

La vera sfida per chi convive con questa malattia non è solo gestire il dolore, ma anche fare i conti con uno sguardo esterno: «Non voglio essere bella. Voglio essere ascoltata, creduta, curata». Mostra di più

Dietro una pancia gonfia può nascondersi molto più di quanto si credi.

Giorgia Soleri, ex di Damiano David, ha deciso di ricordarlo con forza attraverso un post su Instagram, dove risponde a chi le chiede ripetutamente se sia incinta: «No, non lo sono, sono malata», spiega in modo secco e doloroso.

Come riporta «Chi», la modella e attivista italiana soffre infatti di endometriosi, una patologia che colpisce circa una donna su nove, ma che continua a essere sottovalutata e poco diagnosticata.

Tra i sintomi più evidenti c'è il cosiddetto «endobelly», un gonfiore addominale che può far sembrare la pancia simile a quella di una gravidanza.

Una malattia invisibile e invalidante

Ma si tratta solo l'aspetto visibile di una condizione molto più complessa.

L'endometriosi comporta infatti dolori cronici, affaticamento costante e, in molti casi, difficoltà legate alla fertilità. Secondo le stime citate dalla stessa Soleri nel suo post di sfogo, tra il 40% e il 50% delle persone affette può sperimentare infertilità o sub-fertilità.

Un dato che rende ancora più delicato qualsiasi commento superficiale sull'aspetto fisico di chi ne soffre.

La vera sfida per chi convive con questa malattia non è solo gestire il dolore, ma anche fare i conti con uno sguardo esterno costantemente giudicante. E la 30enne lo esprime con chiarezza: «Non voglio essere bella. Voglio essere ascoltata, creduta, curata».

La richiesta di un cambiamento

Il suo appello si estende al sistema sanitario e alle istituzioni. In Italia, il tempo medio per ottenere una diagnosi di endometriosi può arrivare fino a 7-10 anni. Un'attesa lunghissima, durante la quale molte pazienti si sentono non credute, minimizzate o etichettate come «ansiose» o «esagerate».

La richiesta è quella di maggiori investimenti in ricerca, formazione e sensibilizzazione.

Il post ha raccolto centinaia di commenti di supporto, soprattutto da altre donne che riconoscono lo stesso problema. C'è infatti chi ha scritto: «Come ti capisco» oppure «Vedevo la mia pancia questa estate e sembravo incinta di 7 mesi. 4 tentativi di PMA Falliti. Non lo auguro a nessuno».

E chi ha ricordato qualcosa che forse non bisognerebbe nemmeno dover ribadire: «Regola base per persone tutte: MAI COMMENTARE I CORPI. MAI. Non possiamo sapere cosa un commento possa far scaturire. Per favore teniamolo a mente».

Ad ogni modo il post di Soleri dimostra quanto sia importante parlare apertamente di salute femminile. Perché dietro un corpo che cambia può esserci molto più di ciò che si immagina.