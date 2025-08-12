Giorgia Surina

La conduttrice e scrittrice riflette sul percorso di guarigione, il divorzio da Vaporidis e l'avventura del nuovo videopodcast «Vita futura».

Con chiarezza e forza, Giorgia Surina racconta cosa significa attraversare una tempesta e uscirne diversa: «Il tumore mi ha insegnato a godere di quello che ho».

A 50 anni, non si sente «arrivata», piuttosto inquieta e vitale, con ancora tanti progetti da realizzare.

È proprio da qui che nasce «Vita futura», il suo nuovo videopodcast in uscita il 4 settembre, pensato come tributo a chi si reinventa dopo una svolta, professionale o personale. Un percorso coerente con la sua carriera, iniziata come vj di MTV, proseguita tra conduzioni in radio, recitazione e scrittura – un'evoluzione naturale che la rende orgogliosa.

Parlando del matrimonio con Nicolas Vaporidis, raccontato come «un gesto coraggioso ma tormentato», riflette con lucidità: quei sentimenti forti, alla fine, non erano la sua strada.

Oltre al podcast, sta scrivendo un nuovo romanzo che affronta il tema della malattia mentale – una sfida che le ricorda quanto sia potente mettere se stessi al centro della propria intuizione narrativa.