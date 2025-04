Giorgia Covermedia

La cantante sarà ancora al timone del talent show, che tornerà su Sky Uno a settembre.

Giorgia condurrà «X Factor» per il secondo anno di fila.

Dopo gli apprezzamenti per la conduzione della scorsa edizione, la cantante tornerà al timone del talent show in onda su Sky a partire dal prossimo autunno. La conferma è arrivata durante il podcast «Supernova» di Alessandro Cattelan, storico conduttore del programma.

«Lo rifai?», ha chiesto Cattelan a Giorgia, che ha risposto: «Ma sì! Penso di sì, se non mi hanno cacciato. Mi piacerebbe farlo con meno ansia di morire, che comunque ci sarà! Me lo vorrei godere di più. Poi il fatto che siamo in un ambiente musicale, lo stare vicino ai ragazzi, è l'aspetto che mi piace di più».

Giorgia ha ammesso come non sia stato facile calarsi nella parte della conduttrice in occasione della scorsa edizione.

«Non so come ho fatto. Quando è arrivata questa possibilità, siccome a me piace questa cosa di fare la «Signorina Buonasera», io mi allenavo a fare questo, sentivo l'entusiasmo, il fatto di rimettermi in gioco. Poi c'era una parte di me che diceva che non ce l'avrei fatta».

«La sera del primo Live, mi sono detta: «Ora scappo!"», ha aggiunto. «Poi è successo qualcosa, una magia. Non è facile, è difficilissimo! A me hanno bloccato nella chat degli autori perché non ce la facevano più!».

Non è dato sapere se ci saranno cambiamenti nella giuria, lo scorso anno composta da Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro.

Giorgia è reduce dal successo del brano «La cura per me», certificato Disco di platino. L'artista è inoltre candidata alla vittoria del David di Donatello per «Diamanti», colonna sonora dell'omonimo film di Ferzan Ozpetek. A coronamento di un 2025 da incorniciare, Giorgia sarà in tour in estate con concerti nelle suggestive cornici delle Terme di Caracalla a Roma (già sold out), alla Reggia di Caserta e al Teatro greco di Siracusa.