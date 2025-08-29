Giorgio Armani

Un «gesto affettivo» per lo stilista: rilanciare il locale simbolo della Dolce Vita con un tributo alle sue radici e alla tradizione italiana.

Covermedia Covermedia

Giorgio Armani è al centro di una svolta storica per uno dei luoghi simbolo della mondanità italiana. Lo stilista ha infatti ufficialmente acquisito La Capannina di Franceschi, il celebre locale di Forte dei Marmi fondato nel 1929, dando il via a una nuova era, che inizierà nella stagione estiva 2026.

La Capannina, nata come un semplice chiosco sulla spiaggia e trasformata nel corso dei decenni in ritrovo di intellettuali come Ungaretti e Montale, nobili e celebrità, ora cambia volto mantenendo intatto il suo fascino storico.

È una «buona notizia» secondo GQ Italia: un simbolo della Dolce Vita che conserva le radici guardando al futuro.

«Un gesto affettivo, un ritorno alle origini e un tributo alla tradizione italiana», recita il comunicato, sottolineando il legame personale di Armani con Forte dei Marmi, dove, negli anni Sessanta, conobbe il suo amico e socio Sergio Galeotti.

Il sindaco di Forte dei Marmi ha commentato: «È un gesto d'amore per il paese... riporterà il locale agli antichi fasti».