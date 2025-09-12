  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Eredità Giorgio Armani lascia due testamenti per il futuro del suo impero della moda

ai-scrape

12.9.2025 - 09:29

Lo stilista italiano Giorgio Armani (foto d'archivio).
Lo stilista italiano Giorgio Armani (foto d'archivio).
KEYSTONE

Giorgio Armani ha lasciato due testamenti segreti che delineano il futuro del suo impero della moda, garantendo la continuità e l'italianità del gruppo. La Fondazione Armani avrà un ruolo centrale nella nuova governance.

Alessia Moneghini

12.09.2025, 09:29

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Giorgio Armani ha lasciato due testamenti segreti, scritti di suo pugno, che contengono le sue ultime volontà per il suo impero della moda.
  • In particolare, lo stilista voleva preservare l'integrità artistica del gruppo: a tal fine la Fondazione Armani potrebbe avere un ruolo centrale nella nuova governance della Giorgio Armani S.p.A.
  • Oltre alla moda, l'eredità comprende le partecipazioni in società come EssilorLuxottica, e un vasto patrimonio immobiliare.
Mostra di più

Due testamenti segreti, scritti di proprio pugno da Giorgio Armani, sono stati recentemente aperti, rivelando le sue ultime volontà riguardo al futuro del suo impero della moda.

Come riporta l'ANSA, questi documenti, consegnati in una busta sigillata al notaio, non solo specificano i beneficiari del suo patrimonio, stimato tra gli 11 e i 13 miliardi di euro, ma delineano anche il futuro del Gruppo Armani, costruito con dedizione e creatività.

Nello studio milanese di Elena Terrenghi, incaricata di eseguire le volontà dello stilista, i testamenti sono stati pubblicati.

Datati 15 marzo e 5 aprile, i documenti rappresentano probabilmente l'ultima versione delle sue intenzioni, mirate a preservare l'integrità artistica e imprenditoriale del gruppo, proteggendolo da logiche finanziarie esterne e mantenendo la sua identità italiana.

«Pragmatismo e discrezione»

«Ho preparato il piano di successione con il mio solito pragmatismo e discrezione», aveva dichiarato Armani al «Financial Times», sottolineando la sua intenzione di non rivelare i dettagli fino a quando fosse stato necessario.

Il designer ha espresso il desiderio di affidare il suo gruppo alle persone a lui più vicine e fidate, attribuendo un ruolo chiave alla Fondazione Armani, creata con il compagno Leo Dell'Orco e il banchiere Irving Bellotti.

La Fondazione potrebbe assumere un ruolo centrale nella nuova governance della Giorgio Armani S.p.A., con la possibilità di una futura quotazione in Borsa.

Senza figli, l'eredità dello stilista sarà divisa tra i suoi nipoti e collaboratori di lunga data, con un sistema di azionisti suddiviso in sei categorie.

Oltre al 99,9% del gruppo della moda, l'eredità comprende partecipazioni in società come EssilorLuxottica e un vasto patrimonio immobiliare, tra cui residenze a Pantelleria, Forte dei Marmi, Milano, e altre località prestigiose.

Si ipotizza che ci possano essere lasciti anche per collaboratori storici e cause benefiche.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

I più letti

Parco veicoli dell'Esercito talmente obsoleto che Pfister è costretto a chiamare... il TCS
«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Diverse persone in ospedale per overdose di vitamina D nelle Isole Baleari, ecco come mai
L'esercito di Kiev usa i russi accerchiati come esca
Miss Arizona, podcaster, mamma: ecco chi è Erika, la vedova di Charlie Kirk

La morte di Giorgio Armani

Lutto. Fiori bianchi a Rivalta per l'ultimo addio a Giorgio Armani

LuttoFiori bianchi a Rivalta per l'ultimo addio a Giorgio Armani

Il futuro del Gruppo. Con un'eredità da 12 miliardi, Armani era il quarto uomo più ricco d'Italia. Ecco tra chi si divide la sua fortuna

Il futuro del GruppoCon un'eredità da 12 miliardi, Armani era il quarto uomo più ricco d'Italia. Ecco tra chi si divide la sua fortuna

Moda in lutto. È morto a 91 anni lo stilista italiano Giorgio Armani

Moda in luttoÈ morto a 91 anni lo stilista italiano Giorgio Armani

Altre notizie

Intrattenimento. Jay-Z punta su Times Square: aprirà un casinò nel cuore di Broadway

IntrattenimentoJay-Z punta su Times Square: aprirà un casinò nel cuore di Broadway

Musica. Elio torna in teatro con «Quando un musicista ride»

MusicaElio torna in teatro con «Quando un musicista ride»

Ecco quale. Amadeus non esclude un ritorno in futuro a Sanremo: «Ma a una sola condizione»

Ecco qualeAmadeus non esclude un ritorno in futuro a Sanremo: «Ma a una sola condizione»