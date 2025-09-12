Lo stilista italiano Giorgio Armani (foto d'archivio). KEYSTONE

Giorgio Armani ha lasciato due testamenti segreti che delineano il futuro del suo impero della moda, garantendo la continuità e l'italianità del gruppo. La Fondazione Armani avrà un ruolo centrale nella nuova governance.

Due testamenti segreti, scritti di proprio pugno da Giorgio Armani, sono stati recentemente aperti, rivelando le sue ultime volontà riguardo al futuro del suo impero della moda.

Come riporta l'ANSA, questi documenti, consegnati in una busta sigillata al notaio, non solo specificano i beneficiari del suo patrimonio, stimato tra gli 11 e i 13 miliardi di euro, ma delineano anche il futuro del Gruppo Armani, costruito con dedizione e creatività.

Nello studio milanese di Elena Terrenghi, incaricata di eseguire le volontà dello stilista, i testamenti sono stati pubblicati.

Datati 15 marzo e 5 aprile, i documenti rappresentano probabilmente l'ultima versione delle sue intenzioni, mirate a preservare l'integrità artistica e imprenditoriale del gruppo, proteggendolo da logiche finanziarie esterne e mantenendo la sua identità italiana.

«Pragmatismo e discrezione»

«Ho preparato il piano di successione con il mio solito pragmatismo e discrezione», aveva dichiarato Armani al «Financial Times», sottolineando la sua intenzione di non rivelare i dettagli fino a quando fosse stato necessario.

Il designer ha espresso il desiderio di affidare il suo gruppo alle persone a lui più vicine e fidate, attribuendo un ruolo chiave alla Fondazione Armani, creata con il compagno Leo Dell'Orco e il banchiere Irving Bellotti.

La Fondazione potrebbe assumere un ruolo centrale nella nuova governance della Giorgio Armani S.p.A., con la possibilità di una futura quotazione in Borsa.

Senza figli, l'eredità dello stilista sarà divisa tra i suoi nipoti e collaboratori di lunga data, con un sistema di azionisti suddiviso in sei categorie.

Oltre al 99,9% del gruppo della moda, l'eredità comprende partecipazioni in società come EssilorLuxottica e un vasto patrimonio immobiliare, tra cui residenze a Pantelleria, Forte dei Marmi, Milano, e altre località prestigiose.

Si ipotizza che ci possano essere lasciti anche per collaboratori storici e cause benefiche.

