Lo chef si confessa Giorgio Locatelli: «Niente più compromessi» tra amore, arte e cucina semplice

Covermedia

22.8.2025 - 16:30

Giorgio Locatelli
Giorgio Locatelli

Lo chef inaugura il ristorante alla National Gallery di Londra con Plaxy, restando fedele alla sua filosofia di autenticità.

Covermedia

22.08.2025, 16:30

22.08.2025, 16:35

Giorgio Locatelli non ama più il clamore. «La celebrazione degli chef mi ha annoiato», dice senza giri di parole nella sua intervista a Vanity Fair, lasciando intendere che l'epoca delle star ai fornelli non lo riguarda più. A 63 anni, lo chef lombardo preferisce il passo lento, l'amore di Plaxy e un nuovo progetto che sa di equilibrio.

Con la moglie ha appena inaugurato «Locatelli», ristorante alla National Gallery di Londra: un luogo dove i piatti della tradizione italiana dialogano con i capolavori di Leonardo, Van Gogh e Botticelli.

Tagliatelle al ragù, pollo alla cacciatora, dolci semplici: «Volevamo un menu accessibile, che potesse accogliere tutti» spiegano i Locatelli, con prezzi contenuti e atmosfera conviviale.

Porta avanti anche i progetti già avviati

Intanto, Giorgio non abbandona i progetti già avviati: la gestione della Locanda Locatelli, la collaborazione con «MasterChef Italia», nuove iniziative culturali per unire cucina e comunità. «A questa età non ho più voglia di compromessi» ribadisce, quasi fosse il manifesto della sua nuova fase.

Più che rincorrere stelle e riconoscimenti, Locatelli oggi sembra voler cucinare storie di autenticità. Con Plaxy al suo fianco, sceglie meno clamore e più sostanza.

