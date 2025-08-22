Lo chef si confessaGiorgio Locatelli: «Niente più compromessi» tra amore, arte e cucina semplice
22.8.2025 - 16:30
Lo chef inaugura il ristorante alla National Gallery di Londra con Plaxy, restando fedele alla sua filosofia di autenticità.
Giorgio Locatelli non ama più il clamore. «La celebrazione degli chef mi ha annoiato», dice senza giri di parole nella sua intervista a Vanity Fair, lasciando intendere che l'epoca delle star ai fornelli non lo riguarda più. A 63 anni, lo chef lombardo preferisce il passo lento, l'amore di Plaxy e un nuovo progetto che sa di equilibrio.
Con la moglie ha appena inaugurato «Locatelli», ristorante alla National Gallery di Londra: un luogo dove i piatti della tradizione italiana dialogano con i capolavori di Leonardo, Van Gogh e Botticelli.
Tagliatelle al ragù, pollo alla cacciatora, dolci semplici: «Volevamo un menu accessibile, che potesse accogliere tutti» spiegano i Locatelli, con prezzi contenuti e atmosfera conviviale.
Porta avanti anche i progetti già avviati
Intanto, Giorgio non abbandona i progetti già avviati: la gestione della Locanda Locatelli, la collaborazione con «MasterChef Italia», nuove iniziative culturali per unire cucina e comunità. «A questa età non ho più voglia di compromessi» ribadisce, quasi fosse il manifesto della sua nuova fase.
Più che rincorrere stelle e riconoscimenti, Locatelli oggi sembra voler cucinare storie di autenticità. Con Plaxy al suo fianco, sceglie meno clamore e più sostanza.