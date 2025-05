Giorgio Marchesi covermedia

L'attore racconta come ha affrontato il ruolo nella nuova serie ispirata ai romanzi dell'ex sindaco di Roma, tra introspezione, timidezza e passione per il racconto umano.

Giorgio Marchesi si prepara a debuttare nei panni del «Commissario Buonvino», protagonista della nuova serie televisiva tratta dai romanzi di Walter Veltroni.

Una sfida intensa, che l'attore ha accolto con entusiasmo, ritrovando nel set un luogo in cui superare la sua naturale timidezza e trasformarla in potenza espressiva.

Il personaggio, affascinante e complesso, è ben lontano dagli stereotipi dell'investigatore tutto d'un pezzo: Buonvino è riflessivo, ironico, pieno di sfaccettature emotive, e proprio per questo irresistibile. Marchesi ne ha colto il lato più umano, costruendolo scena dopo scena con una cura quasi artigianale, lasciandosi guidare dalle parole scritte da Veltroni e dal bisogno di restituire autenticità.

Nel frattempo, cresce l'attesa per la messa in onda: la data ufficiale non è stata ancora annunciata, ma già si parla di un prodotto capace di coniugare tensione narrativa e spessore psicologico. Un poliziesco che promette di sorprendere per qualità e sensibilità.

Chi vuole conoscere meglio il personaggio, può iniziare dai romanzi da cui tutto è nato, come «Buonvino e il caso del bambino scomparso» e «Buonvino tra amore e morte».