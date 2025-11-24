  1. Clienti privati
Debutto ufficiale il 25 novembre Giorgio Panariello immagina l'Italia del futuro e porta a teatro «E se domani...»

Covermedia

24.11.2025 - 11:00

Giorgio Panariello
Giorgio Panariello

Con uno spettacolo che mescola comicità, satira e fragilità personale, il comico porta in scena l’Italia del 2045: un viaggio tra ansie contemporanee, speranze e domande aperte sul Paese che verrà.

Covermedia

24.11.2025, 11:00

24.11.2025, 11:27

Giorgio Panariello torna a teatro con «E se domani...», uno spettacolo che immagina l'Italia del 2045. Il debutto ufficiale è fissato per il 25 novembre 2025 al Teatro Verdi di Montecatini Terme, data d'apertura di una tournée che attraverserà l'Italia.

Sul palcoscenico, Panariello costruisce un viaggio nel futuro fatto di trovate comiche, personaggi surreali e un'ironia che si appoggia a temi attuali: l'isolamento dei giovani, la sfiducia verso la politica, la fragilità delle nostre certezze.

Non si limita a far ridere: punta a mostrare, con garbo e ritmo, dove potrebbe portarci la società di domani. «Mi preoccupa vedere sempre meno fiducia nelle istituzioni», osserva, usando la comicità come lente d'ingrandimento.

In filigrana riaffiora la sua storia personale. «La verità su mia madre poteva distruggermi», ha detto in un'intervista recente, raccontando un'infanzia complessa trasformata, con coraggio, in motore creativo. È quella vulnerabilità, messa accanto alla satira, a dare allo spettacolo il suo equilibrio: divertimento immediato, riflessione che resta.

Dopo il debutto toscano, lo show proseguirà nei principali teatri italiani tra la fine del 2025 e il 2026. Parallelamente, Panariello torna in tv come giurato di «Tale e Quale Show» e sta lavorando a nuovi progetti comici per il prossimo anno, oltre a incontri dedicati ai giovani artisti.

Una stagione intensa che conferma la sua volontà di restare in dialogo con il pubblico e con il futuro che racconta.

