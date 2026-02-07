  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Star Academy» Un giovane di Bienne potrebbe vincere il talent più seguito in Francia

SDA

7.2.2026 - 21:51

A Bienne, città natale di Léa Doffey, è stato allestito un public viewing.
A Bienne, città natale di Léa Doffey, è stato allestito un public viewing.
Keystone

Questa sera centinaia di persone si sono date appuntamento al Palazzo dei congressi di Bienne per supportare la loro concittadina Léa Doffey, che con i sui 22 anni ha conquisto la finale del talent show più seguito in Francia.

Keystone-SDA

07.02.2026, 21:51

07.02.2026, 21:57

La biennese è la prima svizzera a partecipare a «Star Academy», talant musicale che vanta un foltissimo pubblico nell'Esagono e nella Confederazione.

Una troupe televisiva dell'emittente TF1, dove va in onda il programma, si è recata al Palazzo dei congressi della città per trasmettere in diretta a Parigi l'atmosfera che si respira oggi a Bienne. La famiglia di Léa si trova invece a Parigi per il gran finale.

Poiché dalla Svizzera non è possibile partecipare al televoto, i fan della giovane cantante hanno avviato una raccolta fondi. Il denaro raccolto è stato impiegato per pagate persone in Francia affinché votino per la rossocrociata. Poco prima dell'inizio della trasmissione erano già stati raccolti oltre 53'000 franchi.

Léa Doffey è stata selezionata lo scorso autunno tra 20'000 candidati. Il vincitore di «Star Academy» si aggiudica un contratto discografico per la produzione e l'incisione di un primo album, nonché un montepremi pari a 100'000 euro.

I più letti

Pirmin Zurbriggen ha cercato di consolare il padre di Odermatt al traguardo della Streif
Odermatt: «È uno schifo. Il quarto posto alle Olimpiadi è il peggiore che ci sia»
Franjo von Allmen: «Ho già restituito la medaglia, altrimenti l'avrei persa»
L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Gli automobilisti stranieri «beccati» col radar spingono al limite il sistema giudiziario

Altre notizie

La confessione. Belen Rodriguez: «Ho passato gli anni più difficili della mia vita»

La confessioneBelen Rodriguez: «Ho passato gli anni più difficili della mia vita»

Olimpiadi Milano-Cortina. Mariah Carey incanta con un brano in italiano, ma sul web impazzano i video del testo sul gobbo

Olimpiadi Milano-CortinaMariah Carey incanta con un brano in italiano, ma sul web impazzano i video del testo sul gobbo

Polemica contro la RAI. Ghali censurato alle Olimpiadi? «Pace? Armonia? Non ho sentito nulla di tutto ciò»

Polemica contro la RAIGhali censurato alle Olimpiadi? «Pace? Armonia? Non ho sentito nulla di tutto ciò»