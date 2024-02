Giovanni Allevi

Il compositore e pianista è salito sul palco del festival regalando al pubblico anche un messaggio di speranza e forza.

Giovanni Allevi ha scelto Sanremo come occasione per parlare apertamente della sua esperienza con il cancro.

«La musica è stata la mia compagna più fedele in questo viaggio inaspettato. Mi ha dato forza nei momenti di debolezza e ha illuminato i giorni più bui», ha detto il pianista che, alcune ore prima dell’esibizione, ha parlato ai giornalisti in sala stampa.

«Durante le lunghe degenze in ospedale ho potuto comporre musica nella mia testa – ha ricordato Allevi – e mi sono accorto che questa musica che ho elaborato durante tutti questi due anni è totalmente libera e dà un senso alla mia sofferenza. Il bello della musica e dell’arte è che è un'occasione per trasformare la fragilità umana in forza.»

«Non si vince mai questa battaglia»

«Ho composto ›Tomorrow› che presento all’Ariston. Il senso della composizione nasce dal fatto che, quando c’è incertezza sul futuro, bisogna godere al massimo il presente. È come se avessi strappato una manciata di anni alla vita.»

Con ›Tomorrow’ non intendo un futuro lontano, ma un presente allargato, con la speranza che domani ci sia per tutti noi un giorno più bello».

Per Allevi, non c’è una cura definitiva per la malattia. «Purtroppo il melanoma che ho è una neoplasia cronica, quindi non si vince mai questa battaglia. Infatti, non sono qui per festeggiare nulla. Allora cosa significa la mia presenza qui? La gioia immensa di vivere il presente perché, se qualcuno qualche mese fa, mentre facevo le flebo, mi avesse detto che sarei stato qui a Sanremo a parlare con voi, non ci avrei creduto».

Covermedia