Gisele Bundchen

La top model brasiliana Gisele Bündchen posa per «Vogue» e racconta il nuovo equilibrio tra famiglia, amore e consapevolezza: «Stare a casa con i miei figli è un privilegio impagabile».

Covermedia Covermedia

A 44 anni Gisele Bündchen si mostra più serena e consapevole che mai.

Dopo la separazione da Tom Brady, con cui è stata sposata dal 2009 al 2022 e da cui ha avuto due figli – Benjamin, oggi 15 anni, e Vivian, 12 – la supermodella brasiliana ha trovato un nuovo equilibrio.

Dal 2023 è legata al maestro di jiu-jitsu Joaquim Valente, 35 anni, con cui ha avuto un terzo figlio all'inizio del 2025, il cui nome non è stato ancora reso pubblico.

«Poter stare a casa con i miei figli è un privilegio impagabile»

In copertina per «Vogue France», Gisele si è raccontata con la sincerità che la contraddistingue, rivelando di sentirsi grata per il tempo trascorso in casa con il neonato.

«Con un bambino piccolo, le notti sono così brevi che negli ultimi mesi non ho nemmeno avuto il tempo di spazzolarmi i capelli», ha detto. «Ora che il mio piccolo dorme tutta la notte, sento di aver ripreso il controllo del mio ritmo».

La modella ha anche parlato delle sfide della maternità, sottolineando come la mancanza di sonno possa cambiare tutto: «Come ogni madre sa, è incredibile quanto il sonno – o la sua assenza – possa influenzare ogni cosa. Ma mi sento davvero grata: poter stare a casa con i miei figli e godermi ogni momento insieme a loro è un privilegio impagabile».

Oggi Gisele affronta la vita con una nuova sicurezza. Dopo il divorzio, racconta di aver trovato chiarezza e stabilità: «Mi sento più a mio agio nella mia pelle, ho priorità più chiare. Sono grata per dove sono arrivata. Sento di essermelo guadagnato».