La top model Gisele Bündchen è incinta, ma non di Tom Brady

Il padre del bambino è il nuovo compagno della top model, il 35enne Joaquim Valente.

Gisele Bündchen è in attesa del suo terzo figlio.

A riportare la notizia è il magazine People, secondo cui la top model darà alla luce il bebè tra circa tre mesi. Il padre del bambino è il nuovo compagno della star, il 35enne Joaquim Valente.

La 44enne è già madre di Benjamin, 14 anni e Vivian, 11 anni, nati dal matrimonio con l'ex marito Tom Brady.

«Gisele e Joaquim sono felici per questo nuovo capitolo delle loro vite e non vedono l'ora di creare un ambiente sereno e pieno d'amore per la loro famiglia», ha rivelato una fonte a People.

La top model e l'istruttore di Jiu-Jitsu si frequentano dall'estate 2023. Il loro primo avvistamento insieme risale alla fine del 2022, sebbene all'epoca i due negarono di avere una relazione.

Nel febbraio di quest'anno, i due hanno confermato ufficialmente di essere una coppia.

Gisele è stata sposata con la stella della NFL Tom Brady dal 2009 al 2022. Al momento della separazione, pare abbia influito la decisione di Brady di tornare a giocare nonostante avesse annunciato il suo ritiro dal football.

«Ovviamente, ho le mie preoccupazioni: questo è uno sport molto violento, e ho i miei figli e vorrei che lui fosse più presente», ha detto la modella all'epoca.

«Ho sicuramente avuto queste discussioni con lui più e più volte. Ma alla fine, sento che tutti debbano prendere una decisione. Anche lui deve seguire la sua gioia».

