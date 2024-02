Gisele

La top model frequenta in gran segreto Joaquim Valente dalla scorsa estate.

Gisele Bündchen è «profondamente innamorata» del suo nuovo fidanzato Joaquim Valente.

La supermodella frequenta «con discrezione» l’istruttore di jiu-jitsu dalla scorsa estate, come rivela una fonte bene informata.

Come riporta il Page Six, i due sono stati pizzicati mentre si scambiavano un appassionato bacio nel giorno di San Valentino.

Joaquim è stato più volte visto con i due figli della top-model, Benjamin, 14 anni, e Vivian, 12 anni, mentre svolgevano varie attività sportive come paddle, jogging, corsa a cavallo e in palestra. L’uomo è stato immortalato anche in aeroporto, in attesa che arrivasse Gisele.

Dopo poche settimane dall’annuncio ufficiale del divorzio tra Gisele e l’ex marito Tom Brady, nel 2022, Joaquim è andato con la star e i figli in vacanza in Costa Rica.

All’epoca i due avevano smentito la liaison. «Joaquim e i suoi fratelli sono gli istruttori di arti marziali di Gisele e i figli. Non si stanno frequentando», rivelava una fonte a People.

La brasiliana aveva parlato pubblicamente di Joaquim durante un’intervista rilasciata lo scorso anno a Vanity Fair. «È il nostro istruttore e, soprattutto, è una persona che ammiro e di cui mi fido. È positivo circondarsi di questa energia e lo stesso vale per i miei figli».

Covermedia