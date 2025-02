Gisele Bündchen

È nato il primo figlio della supermodella con il compagno Joaquim Valente.

Covermedia Covermedia

Gisele Bündchen è diventata mamma per la terza volta. TMZ riporta che la 44enne ha partorito nelle scorse ore. Non sono state diffuse ulteriori informazioni sul bebè, come il sesso, il nome e la data esatta di nascita.

È il primo figlio della supermodella brasiliana con il compagno Joaquim Valente. La star è invece madre anche di Benjamin, 15, e Vivian, 12, nati dal matrimonio con l'ex Tom Brady.

Pare che Gisele fosse già al quinto o al sesto mese di gravidanza al momento dell'annuncio della dolce attesa.

Insieme per la prima volta nel novembre 2022

La top model e l'istruttore di jiu-jitsu sono stati avvistati insieme per la prima volta nel novembre 2022, poco dopo la finalizzazione del divorzio con Brady. Nella circostanza, Gisele e Joaquim vennero fotografati in Costa Rica con al seguito i figli della star.

Come racconta una fonte a People, Gisele, dopo aver annunciato di essere incinta, si sarebbe detta «emozionata di abbracciare questo nuovo capitolo apertamente», e felice di aver «ricevuto molti messaggi positivi e congratulazioni», sebbene avesse «voluto tenere questa notizia riservata il più a lungo possibile».

Dopo la fine del matrimonio con Gisele, Tom è stato accostato sentimentalmente alle modelle Irina Shayk e Brooks Nader.