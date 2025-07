Giulia De Lellis ha condiviso sui social media alcuni dettagli sulla sua gravidanza, rivelando che il fidanzato Tony Effe voleva un figlio già dopo pochi mesi di relazione. L'influencer ha parlato anche dei cambiamenti fisici che sta vivendo.

Hai fretta? blue News riassume per te Lo scorso maggio, l'influencer italiana Giulia De Lellis ha annunciato di aspettare la sua prima figlia con il rapper Tony Effe.

L'influencer ha aggiornato in un recente video sui social media i suoi fan sullo stato della sua gravidanza.

Tra le altre cose ha raccontato che se fosse stato per il rapper la coppia avrebbe avuto un figlio già dopo due mesi di relazione. Mostra di più

Giulia De Lellis si prepara a diventare madre di Priscilla, la sua prima figlia con Tony Effe. Come riporta, tra gli altri, «TGcom24», l'influencer, entusiasta di abbracciare presto la sua bambina, ha condiviso sui social le sue recenti esperienze: «Sto benissimo, mi sento fortunata».

E ha aggiunto che la gravidanza era un desiderio condiviso: «Fosse stato per il mio ragazzo, già dopo due mesi che stavamo insieme potevamo avere un bambino».

La coppia ha pianificato attentamente questo momento. Giulia ha spiegato: «Io ho preferito aspettare, risolvere alcune situazioni, prendere una casa più grande e poi abbiamo iniziato a provarci».

@giuliadelellis103 Qualche kg (e mese) fa giravo questo video♥️ l’entusiasmo, la gioia e la curiosità sono sempre le stesse però… Vi lascio qualche funfact della mia gravidanza ( non ho il dono della sintesi quindi ne dovrò mettere un altro, sorry ) ma so che lo aspettavate tanto!!! E scusate se non ne parlo molto ma chi ci sta passando capirà quanto sia bello proteggere tutto questo ♥️♥️ ♬ suono originale - Giulia

«Volevamo un nome romano, Priscilla significa nobile»

L'influencer ha anche raccontato la scelta del nome per la bimba, che dovrebbe nascere entro la fine dell'estate: «Volevamo un nome romano, Priscilla significa nobile. Il nome dei vostri figli è una scelta unicamente vostra. Quando lui me l'ha detto me ne sono innamorata».

Giulia ha anche confessato che: «Da quando sono incinta non ho più pazienza. Sono una piagnona, già prima ero sensibile, adesso con la parte ormonale faccio scenate di gelosia».

E riguardo ai cambiamenti fisici, ha detto: «La bambina mi poggia sulla sciatica, quindi da una certa ora in poi non sono più una donna indipendente. Se mi sdraio o mi siedo troppo dritta ho bisogno di qualcuno che mi tiri su. Chili ne ho presi, ma fa parte del gioco, non vi voglio influenzare quindi non ve li dico».

