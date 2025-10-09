Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori: come hanno annunciato entrambi su Instagram, è nata Priscilla, la prima figlia dell'influencer e del rapper.

Hai fretta? blue News riassume per te Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori per la prima volta.

L'influencer e il rapper hanno infatti annunciato su Instagram la nascita della piccola Priscilla.

I due hanno condiviso una serie di scatti del parto e dei primi momenti al mondo della neonata. Mostra di più

Giulia De Lellis ha annunciato con gioia la nascita della sua prima figlia, Priscilla, condividendo il momento speciale con i suoi follower su Instagram, come riporta «Sky TG24».

Anche Tony Effe, compagno e padre della bimba, ha documentato l'evento sui social media, offrendo ai fan un resoconto del parto.

L'influencer ha pubblicato una tenera immagine del rapper con la neonata, avvolta in una copertina, mentre il cantante ha condiviso una serie di foto che raccontano l'intera esperienza.

Le immagini mostrano Giulia in sala parto, momenti di intimità tra i due genitori, una foto di famiglia con i nonni e il primo pupazzetto della bambina. «Tutto», ha scritto Tony a corredo delle foto, esprimendo l'emozione del momento.

Poco prima del parto, Giulia aveva postato una foto che la ritraeva in ascensore, pronta per un altro monitoraggio, segnalando ai suoi follower che il grande momento era vicino.