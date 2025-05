Giulia De Lellis aspetta un figlio da Tony Effe, ma si arrabbia con Signorini

Giulia De Lellis

L'influencer aspetta un bebè da Tony Effe, ma la gravidanza non è stata annunciata dai diretti interessati, bensì dal settimanale «Chi».

Covermedia Covermedia

Giulia De Lellis è incinta di Tony Effe. Da settimane si susseguono le voci di dolce attesa, ma solo ora è arrivata la confermata tramite il magazine «Chi», che ha pubblicato le prime inequivocabili foto del pancino che cresce.

Paparazzata che non è particolarmente piaciute alla De Lellis che in una diretta social ha usato parole al vetriolo: «Invece di rompere le pal*e con certe cose completamente inappropriate, nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?».

Una presa di posizione netta e che ha fatto discutere, riguardo alla quale è intervenuto anche Alfonso Signorini in modo tagliente.

«Ma guarda, le foto sono abbastanza esplicite sicuramente perché lei ha sollevato questa t-shirt che aveva e mostra un pancino che è in evidente stato di gravidanza. – ha dichiarato il conduttore – Quindi è chiaro che per una persona che ha fatto dei social la sua vita, perché comunque lei è una creatura social, appellarsi alla privacy fa proprio ridere, onestamente».

Signorini la tocca piano

Secondo Signorini, la De Lellis avrebbe preferito annunciare in prima persona la sua gravidanza anche per motivi economici: «Probabilmente sarà anche un po' incavolata perché non può dare direttamente l'annuncio lei con tutti i suoi vari sponsor e le sue varie entrature».

Poi ha rincarato la dose: «Io sono perfido? Beh, perfido, sono realista. Cioè la De Lellis ha costruito un impero in questa maniera, no? Cioè, voglio dire. Infatti si è lamentata su Instagram pubblicizzando peraltro un vestito, oltre che al lucidalabbra con cui si fa bella. Quindi voglio dire è una macchina della quale lei conosce benissimo gli ingranaggi e onestamente il giornale e il direttore Massimo Borgnis ha sicuramente fatto bene, se io fossi stato al suo posto avrei fatto la stessa cosa, in fondo ha dato una bella notizia. Il lavoro dei giornalisti è quello di dare notizie, punto e basta».

Secondo le indiscrezioni, Giulia De Lellis partorirà in autunno: pare sia in attesa di una bambina che, molto probabilmente, chiamerà Priscilla.