Giulia De Lellis e Tony Effe (foto d'archivio). IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Giulia De Lellis ha risposto sui social media alle, ennesime, voci di una crisi con Tony Effe, affermando che le speculazioni sono infondate e che la relazione con il rapper italiano continua serenamente.

Hai fretta? blue News riassume per te Giulia De Lellis ha smentito le ennesime voci di una crisi con Tony Effe, confermando che la loro relazione procede a gonfie vele.

L'influencer ha risposto al commento di un follower su Instagram, dicendo che la gente inventa delle storie solo, perché non li conosce veramente.

«Mi godo lo spettacolo a volte divertente altre volte raccapricciante», ha scritto l'ex corteggiatrice.

Le indiscrezioni sono state fomentate dal recente viaggio alle Maldive della coppia, che stando al settimanale «Oggi», non sarebbe stato privo di discussioni. Mostra di più

Giulia De Lellis ha di recente smentito le, ennesime, voci di una presunta crisi con Tony Effe, confermando che la relazione con il rapper italiano è solida.

Come riporta, tra gli altri, «Vanity Fair Italia», l'influencer ha usato i social media per chiarire la situazione, rispondendo alle speculazioni che circolano da giorni.

«Inventano semplicemente perché non sanno nulla di noi», ha scritto rispondendo a un commento di un follower su Instagram.

«Ma io li lascio fare, mentre in privato vivo la mia vita, senza darla in pasto a chi non la merita, godendomi lo spettacolo a volte divertente altre volte raccapricciante e fuori da ogni logica umana», ha aggiunto.

«Se amici raccontano i fatti nostri, non sono davvero amici»

Nella sua risposta l'ex corteggiatrice ha anche sottolineato l'importanza della fiducia nelle amicizie: «Se i nostri amici raccontassero i fatti nostri, non sarebbero davvero i nostri amici».

E ha poi consigliato all'autore del commento di «non farsi confondere dalla noia o dalla cattiveria delle persone». Giulia ha quindi chiarito che la sua storia d'amore con Tony prosegue senza intoppi.

Le indiscrezioni sono state scatenate dal recente viaggio alle Maldive della coppia: durante la vacanza da sogno non sarebbero infatti mancate le discussioni.

Questo almeno quello che anticipava il settimanale «Oggi» diversi giorni fa: citando persone vicine alla coppia, il giornale descriveva un rapporto «altalenante», segnato sia dai problemi giudiziari del cantante (indagato per una rissa a Porto Cervo del 2023), che dalla pretesa di maternità dell'influencer.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.