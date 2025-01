Giulia De Lellis

L'influencer Giulia De Lellis confessa di essere innamorata del rapper romano Tony Effe: «Sogno un figlio da sempre»

Covermedia Covermedia

Giulia De Lellis è tornata a parlare della sua vita privata.

Diventata famosa grazie a «Uomini e Donne» e alla sua tormentata storia d'amore con l'ex tronista Andrea Damante, oggi è felice accanto al cantante Tony Effe.

«La storia con Andrea Damante la ricordo con affetto, nonostante tutto. È stata una relazione sofferente, tossica, se vogliamo definirla così», ha dichiarato a La Repubblica.

«L'amore non va più bene quando si inizia a farsi solo del male», ha aggiunto riferendosi ai continui tradimenti di Damante. «Bisogna avere la lucidità di capire quando è il momento di chiudere, ma non sempre ce l'abbiamo. È in quel momento che nasce una dipendenza affettiva. Un giorno ti svegli e capisci che è ora di voltare pagina», ha ribadito Giulia.

Tony Effe è «dolce, premuroso e protettivo»

Oggi è felice accanto al trapper in testa alle classifiche e alle polemiche per i suoi testi provocatori e sessisti.

Ma la De Lellis lo difende senza esitazione: «La trap ha sempre avuto questo linguaggio. A me non danno fastidio i testi, perché vivo con una persona che conosco, e so esattamente quali siano i suoi valori e quanto sia un uomo attento». Dietro l'immagine da personaggio pubblico, Tony è, nella vita privata, «dolce, premuroso e protettivo».

E sul desiderio di diventare madre la De Lellis ha ammesso: «Il mio orologio biologico inizia a ticchettare? Sono sempre stata un'amante dei bambini, voglio un figlio da quando ho memoria, ma non ho troppe ansie. Certo, l'orologio biologico, a un certo punto, conta, e non va trascurato. Ma io non programmo nulla. Un figlio quando arriverà, arriverà».