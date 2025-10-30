Giulia De Lellis torna a parlare sui social. Imago

Dopo una settimana di silenzio, Giulia De Lellis è riapparsa su Instagram: «Sono viva». Lo ha scritto spiegando di aver avuto la febbre alta per una mastite nelle prime settimane con la figlia Priscilla.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo circa una settimana di silenzio, Giulia De Lellis è tornata su Instagram spiegando di aver avuto la febbre alta per una mastite post-parto.

Diventata mamma a inizio ottobre della piccola Priscilla (avuta con Tony Effe), ha rassicurato i fan: «Sono viva e sto meglio».

Le prime settimane da neo-mamma sono state «intense, ma straordinarie»: dice di vivere una «bolla d'amore» e che la bimba «sta benissimo». Mostra di più

Giulia De Lellis è tornata a parlare ai fan dopo alcuni giorni lontana dai social. L'influencer e imprenditrice, diventata mamma a inizio ottobre della sua prima figlia, Priscilla, avuta con il compagno Tony Effe, ha spiegato di aver attraversato un periodo complicato.

«Eccoci - ha scritto nelle stories - non ci vediamo da un po’. Sono appena "resuscitata" dopo una febbre da mastite, un’infiammazione al seno per chi allatta: non è un argomento piacevole».

De Lellis, come riferito anche da «Fanpage», ha raccontato di aver avuto fino a 39° di febbre per circa una settimana, subito dopo il parto: «Sono viva», ha assicurato, rispondendo alla curiosità dei follower sul suo improvviso stop ai contenuti dopo l'annuncio della nascita.

Superata la fase più critica, l'influencer ha condiviso le prime emozioni da neomamma: «Sono in una bolla d’amore, una magia che mi sto godendo. Non troverò mai le parole per spiegarla». E su Priscilla: «È bellissima, sta benissimo: è la gemella del mio fidanzato».

La nuova routine, ammette, richiede energie: «È tutto molto intenso, nel bene e nel male. Tutto impegnativo, diverso: mi sto abituando ai nuovi ritmi. La guardo e vado su un altro pianeta. Tutto intenso e bellissimo».