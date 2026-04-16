Giulia Michelini IMAGO/SOPA Images

L'intervista a «Belve» di Giulia Michelini spazia dalle esperienze extrasensoriali alla maternità a 19 anni, passando anche per l'ammissione del suo più difetto più imbarazzante.

Hai fretta? blue News riassume per te Ospite di Francesca Fagnani a «Belve», Giulia Michelini si è data senza filtri, martedì sera su Rai 2.

Sul suo «viaggio orientale»? «Ho fatto quest’esperienza curativa della ayahuasca tre volte, mannaggia a me, ho pianto otto ore di fila, ho avuto le visioni…».

«Io sto fuori come una sedia a sdraio!», ha concesso la 40enne con notevole autoironia.

Il difetto più imbarazzante? «Io rutto», è un gesto «liberatorio».

Mamma per scelta a 19 anni, perché? «Non mi voglio commuovere. Senza di lui mi sarei persa». Mostra di più

Giulia Michelini è tra gli ospiti della puntata di «Belve» di martedì sera su Rai 2, nel talk di Francesca Fagnani.

L’intervista mostra l'attrice in una veste spontanea e senza filtri, tra ironia, confessioni personali e momenti più emotivi, offrendo un ritratto autentico e fuori dagli schemi della sua vita privata e professionale.

La 40enne, tra le più amate della fiction italiana grazie a ruoli come Rosy Abate e le partecipazioni a serie come «Squadra antimafia» e «Distretto di Polizia», si presenta in studio con un atteggiamento diretto e senza difese.

Come riporta anche «Novella 2000», la romana non si sottrae a nulla e sintetizza subito il proprio approccio con una battuta diventata virale: «La gente dice che so’ pazza», anticipando il tono ironico e irriverente dell’incontro.

Ayahuasca? «Sto fuori come una sedia a sdraio»

Uno dei momenti più discussi riguarda il tema delle esperienze con sostanze e percorsi interiori alternativi. Alla domanda di Fagnani su un «viaggio orientale» citato in passato, l’attrice chiarisce: «Ho fatto quest’esperienza curativa della ayahuasca tre volte, mannaggia a me, ho pianto otto ore di fila, ho avuto le visioni…», raccontando tutto con una sincerità disarmante.

Poi, quando si parla del mondo dello spettacolo e dei suoi equilibri interni, Giulia risponde con una frase che diventa immediatamente una dichiarazione di indipendenza: «Ma io sto fuori come una sedia a sdraio!».

«Spesso rutto»

Non mancano momenti volutamente provocatori e autoironici, come quando alla richiesta sul difetto più imbarazzante confessa senza esitazione: «Spesso rutto».

E spiega poi tra le risate che per lei sarebbe un gesto naturale e «liberatorio», capace di emergere anche in contesti pubblici o durante eventi, alimentando la complicità con la conduttrice.

Accanto ai toni leggeri, l’intervista si apre anche a momenti più profondi.

Madre per scelta a 19 anni

La donna di «Nevermind» racconta anche la scelta di diventare madre a 19 anni, una decisione che ha segnato la sua vita personale e professionale.

Alla domanda sul perché abbia deciso di portare avanti la gravidanza, risponde con emozione trattenuta: «Non mi voglio commuovere. Senza di lui mi sarei persa».

L’attrice ripercorre anche gli inizi della sua carriera, avviata giovanissima tra cinema e televisione, da «Ricordati di me» di Gabriele Muccino fino ai set delle fiction che l’hanno resa popolare.

Oggi, pur essendo un volto affermato, riflette sulla possibilità di un futuro «piano B» lontano dalla recitazione, segno di una continua ricerca personale.