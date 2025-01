Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori

Giulia e Pierpaolo con il piccolo Kian Screenshot foto Instagram

La coppia, che si era conosciuta al Grande Fratello VIP, ha dato il benvenuto al piccolo Kian. Si tratta di un nome originale, di origine iraniana, che porta con sé un significato profondo. Ecco quale.

Sara Matasci

Hai fretta? blue News riassume per te Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno dato il benvenuto al loro primo figlio: Kian.

La coppia aveva annunciato la gravidanza in estate.

Da allora l'influencer ha condiviso sui social ogni fase di questo viaggio speciale.

Il nome scelto per il bambino ha radici iraniane, riflettendo l'eredità culturale di Giulia. Mostra di più

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno dato il benvenuto al loro primo figlio: Kian. La coppia aveva annunciato la gravidanza in luglio, e da quel momento l'influencer ha condiviso con i suoi follower ogni fase di questo viaggio speciale.

Negli ultimi giorni, come riporta «Leggo.it», la 31enne aveva mostrato segni di stanchezza, mentre l'attesa per l'arrivo del piccolo si prolungava.

Il silenzio sui social ha aumentato la curiosità e l'attesa tra i fan, che oggi, 16 gennaio, hanno finalmente ricevuto la notizia tanto attesa.

Il nome scelto per il bambino, Kian, ha radici iraniane, riflettendo l'eredità culturale di Giulia. In persiano, Kian significa «re», un nome che simboleggia ricchezza, potere e nobiltà, tradizionalmente attribuito ai maschi in Iran.

Durante la gravidanza, la coppia ha condiviso molti dettagli con i fan, ma negli ultimi giorni si era ritirata in un silenzio che ha suscitato grande aspettativa.

Oggi, l'annuncio dell'arrivo di Kian ha portato gioia e felicità a tutti coloro che hanno seguito il loro percorso.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.