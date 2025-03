Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli KEYSTONE

La coppia racconta le difficoltà del cesareo e il desiderio di allargare la famiglia.

Covermedia Covermedia

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ospiti a «Verissimo», hanno parlato per la prima volta dell'esperienza che ha cambiato per sempre le loro vite: la nascita del piccolo Kian, venuto al mondo a gennaio.

«Avrei voluto partorire in modo naturale, ma una settimana prima della data prevista, la mia ginecologa mi ha detto che non c'erano ancora segnali e che Kian pesava già quattro chili», ha raccontato Giulia. «Mia madre mi aveva parlato della sua esperienza con il cesareo e alla fine ho deciso di fare la stessa scelta».

Se l'intervento in sé non è stato traumatico, il post-operatorio si è rivelato più impegnativo del previsto. «Il cesareo, sul momento, è meno doloroso, ma il recupero è stato molto duro», ha confessato. «Ero a pezzi, non riuscivo ad alzarmi, ma avevo lui tra le braccia e questo mi ha dato la forza».

Ora la coppia guarda al futuro

Ora che la fase più difficile è alle spalle, la coppia guarda al futuro e non esclude di allargare la famiglia. Pierpaolo, con un sorriso, ha rivelato: «Se il prossimo non sarà una femminuccia, Giulia non si fermerà finché non arriverà una bambina». Lei ha confermato ridendo: «Sì, il mio sogno è avere una femmina».

Pierpaolo, che è già padre di Leonardo, nato da una precedente relazione, ha riflettuto sulle differenze tra le due esperienze: «Quando è nato Leonardo avevo 26 anni. Ero un papà presente, ma più giovane e inesperto. Con Kian so già cosa aspettarmi e come affrontare ogni fase della sua crescita».

Giulia, dal canto suo, ha voluto mandare un messaggio a tutte le mamme: «Dopo la nascita di un figlio, è importante non dimenticarsi di sé stesse».