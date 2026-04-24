La ballerina italiana Giulia Stabile (foto d'archivio). IMAGO/NurPhoto

Invitata nel «confesionario» del concerto ad Amsterdam di Rosalía, il racconto di Giulia Stabile accende il gossip.

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Giulia Stabile confessa dal palco di aver lasciato un cantante scoperto fidanzato.

Non un'intervista ma un momento con il pubblico: la rivelazione arriva durante il tour di Rosalía ad Amsterdam, dove la ballerina viene coinvolta nel «confesionario», format live in cui alcuni spettatori salgono sul palco per raccontare esperienze personali.

Il racconto è stato poi rilanciato da Tgcom24 e Il Fatto Quotidiano, che ne fissano contesto e dinamica.

La vincitrice di «Amici di Maria De Filippi» ricostruisce una frequentazione durata alcuni mesi con un artista noto, iniziata dopo un incontro a un concerto a Roma.

La relazione si interrompe quando emerge che lui è già impegnato. «Ho frequentato un cantante più grande di me, poi ho scoperto che era fidanzato», racconta, secondo quanto riportato da «TGcom24».

E c'è chi specula sul nome

Il passaggio decisivo riguarda la scoperta, avvenuta tramite terze persone, che porta alla chiusura immediata del rapporto. Dopo la diffusione del video e del racconto, la vicenda si sposta online e accende il totonomi.

Tra le ipotesi circolate compare anche quella che porta a Irama, già accostato in passato alla ballerina. Tuttavia non esistono conferme ufficiali né elementi verificabili che permettano di identificare con certezza il cantante coinvolto: i nomi emersi restano speculazioni nate sui social.

La vicenda si inserisce in una sfera privata mantenuta riservata dopo la relazione con Sangiovanni.

Sul piano professionale, la ballerina resta nel cast del talent di Canale 5 guidato dalla De Filippi, con nuove puntate già previste nella programmazione delle prossime settimane.