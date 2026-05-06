Giulia Vecchio

L’attrice di «GialappaShow» chiarisce la parodia dopo le reazioni alla conduttrice Rai.

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Giulia Vecchio interviene sulle polemiche nate dalla parodia di Monica Setta.

Diplomata al Piccolo Teatro di Milano, la comica pugliese si è affermata a «GialappaShow» con una serie di personaggi costruiti su osservazione e deformazione satirica.

Tra questi, la versione televisiva della conduttrice di «Storie di donne al bivio» è diventata rapidamente virale, suscitando reazioni contrastanti tra pubblico e addetti ai lavori.

Intervistata da «Vanity Fair», l’attrice ha chiarito l’intenzione del suo lavoro, prendendo posizione sul confine tra ironia e rappresentazione: «Non c'è mai stata nessuna volontà di prendere in giro il fisico di nessuno».

La precisazione è arrivata dopo un confronto diretto con Monica Setta, che l’ha contattata dopo la messa in onda.

Secondo quanto riportato da Mediaset Infinity, la giornalista non avrebbe gradito l’imitazione andata in onda e avrebbe incaricato i propri avvocati di valutare un’azione legale, ritenendosi vittima di body shaming.

Al centro resta il linguaggio della satira televisiva. La performer rivendica un approccio costruito nel tempo, basato sulla creazione di personaggi che amplificano un contesto più che una persona.

Una linea condivisa anche dalla Gialappa’s Band, che distingue chiaramente il proprio lavoro: «Non facciamo imitazioni ma parodie».

Giulia Vecchio è tornata nella nuova edizione di «GialappaShow» ed è al cinema con «Cena di classe», uscito il 26 marzo 2026. Il dibattito sulla satira resta aperto anche nelle prossime puntate.