  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Confessioni Giuliana De Sio rivela pressioni e minacce sul set de «L'Onore e il Rispetto»

Covermedia

23.9.2025 - 16:30

Giuliana De Sio
Giuliana De Sio

«Mi chiesero di fingere una rissa, un fidanzamento con Garko e persino un rapimento. Me ne sono andata». È la confessione di Giuliana De Rio, mentre lavorava sul set de «L'Onore e il Rispetto».

Covermedia

23.09.2025, 16:30

23.09.2025, 16:51

Giuliana De Sio rompe il silenzio su uno dei periodi più controversi della sua carriera.

Ospite a «La Confessione» di Peter Gomez, l'attrice ha raccontato le richieste «folli» ricevute durante la promozione della fiction «L'Onore e il Rispetto», andata in onda su Canale 5.

«Mi proposero di fingere una rissa con una collega», ha spiegato. «Ma io non sono una picchiatrice». Il passo successivo fu l'idea di inscenare un fidanzamento con Gabriel Garko, protagonista maschile della serie. Anche questa ipotesi fu rifiutata, ma non bastò a fermare le pressioni.

Secondo la De Sio, la proposta più inquietante arrivò poco dopo: «Mi dissero che dovevo sparire alla conferenza stampa, far credere che fossi stata rapita. Io avrei dovuto nascondermi e loro avrebbero fatto circolare la voce della scomparsa».

L'attrice ha definito queste trovate «lucherinate», riferendosi al press agent Enrico Lucherini, famoso per i colpi di scena mediatici negli anni d'oro del cinema italiano. Ma quando si oppose, le conseguenze furono pesanti: «Mi minacciarono, dissero che la mia carriera sarebbe finita e che non avrei più lavorato».

Da allora, la 68enne ha scelto di concentrarsi soprattutto sul teatro, lontana da logiche che considera tossiche. «Ho detto no e me ne sono andata», ha ribadito. Un racconto che getta nuova luce sul dietro le quinte di una delle fiction più seguite della tv italiana.

I più letti

La moglie di Maurizio Crozza: «Da subito ho pensato che sarebbe stato per sempre»
Nel suo discorso all'ONU, Trump deride l'Europa e attacca la Svizzera
Ecco come la Svizzera ha quasi smentito la teoria della relatività di Einstein
La Svizzera non può permettersi il più moderno sistema di difesa anti-droni
Trump: «L'Ucraina può riconquistare i suoi territori»

Altre notizie

Disney dà luce verde. Jimmy Kimmel torna in TV, ma sarà oscurato in gran parte degli USA

Disney dà luce verdeJimmy Kimmel torna in TV, ma sarà oscurato in gran parte degli USA

Un processo doloroso. Caterina Murino mamma a 47 anni: «Vorrei vedere chi mi chiama nonna»:

Un processo dolorosoCaterina Murino mamma a 47 anni: «Vorrei vedere chi mi chiama nonna»:

Cellulari vietati. Le nozze segrete a Ischia di Venus Williams e il modello Andrea Preti

Cellulari vietatiLe nozze segrete a Ischia di Venus Williams e il modello Andrea Preti