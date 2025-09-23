Giuliana De Sio

«Mi chiesero di fingere una rissa, un fidanzamento con Garko e persino un rapimento. Me ne sono andata». È la confessione di Giuliana De Rio, mentre lavorava sul set de «L'Onore e il Rispetto».

Giuliana De Sio rompe il silenzio su uno dei periodi più controversi della sua carriera.

Ospite a «La Confessione» di Peter Gomez, l'attrice ha raccontato le richieste «folli» ricevute durante la promozione della fiction «L'Onore e il Rispetto», andata in onda su Canale 5.

«Mi proposero di fingere una rissa con una collega», ha spiegato. «Ma io non sono una picchiatrice». Il passo successivo fu l'idea di inscenare un fidanzamento con Gabriel Garko, protagonista maschile della serie. Anche questa ipotesi fu rifiutata, ma non bastò a fermare le pressioni.

Secondo la De Sio, la proposta più inquietante arrivò poco dopo: «Mi dissero che dovevo sparire alla conferenza stampa, far credere che fossi stata rapita. Io avrei dovuto nascondermi e loro avrebbero fatto circolare la voce della scomparsa».

L'attrice ha definito queste trovate «lucherinate», riferendosi al press agent Enrico Lucherini, famoso per i colpi di scena mediatici negli anni d'oro del cinema italiano. Ma quando si oppose, le conseguenze furono pesanti: «Mi minacciarono, dissero che la mia carriera sarebbe finita e che non avrei più lavorato».

Da allora, la 68enne ha scelto di concentrarsi soprattutto sul teatro, lontana da logiche che considera tossiche. «Ho detto no e me ne sono andata», ha ribadito. Un racconto che getta nuova luce sul dietro le quinte di una delle fiction più seguite della tv italiana.