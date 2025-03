Giulio Berruti

L'attore e medico si racconta prima della partenza per Pechino Express: un viaggio che lo ha spinto a riflettere sul concetto di felicità e successo. Tra impegni da medico, imprenditore e attore, ha trovato il tempo per un'esperienza estrema, sostenuto dall'amore di Maria Elena Boschi.

Covermedia Covermedia

Attore, modello, odontoiatra e imprenditore.

Giulio Berruti è un uomo dai molti volti, ma a Pechino Express ha trovato qualcosa che non aveva mai sperimentato prima: il tempo per fermarsi e riflettere. In coppia con l'amico Nicolò Maltese, ha deciso di mettersi alla prova, senza sapere cosa lo avrebbe atteso. «Non conoscevo bene il format, è stata una bellissima scoperta per me».

Dalla quotidianità frenetica al confronto con realtà molto diverse, Berruti ha rivalutato il concetto di felicità, come racconta al Corriere della Sera. «Diamo tante cose per scontato, anche poter mangiare. Ho rivalutato tante fortune che ho. In quei posti la gente ha molte meno cose ma non è meno felice, anzi».

Berruti ha affrontato molte sfide nella sua carriera, tra cui il pregiudizio su chi, come lui, ha più di un'identità professionale. «Per anni mi hanno suggerito di non dire che fossi anche medico. Poi me ne sono fregato».

E poi c'è l'amore. «Maria Elena è una persona straordinaria, di cui ho un'immensa stima. Mi supporta sempre. Lei è un grande dono che mi ha fatto la vita».