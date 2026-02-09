  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Fiction RAI Giulio Scarpati in «Cuori» 3: una sfida narrativa tutta nuova

Covermedia

9.2.2026 - 16:30

Giulio Scarpati
Giulio Scarpati

Il veterano del piccolo schermo interpreta un personaggio enigmatico.

Covermedia

09.02.2026, 16:30

09.02.2026, 16:43

Giulio Scarpati debutta nella fiction Rai con un ruolo inedito. L’ingresso dell’attore romano arricchisce la terza stagione di «Cuori», il medical drama di Rai1 ambientato all’Ospedale Le Molinette di Torino.

Volto amatissimo della serialità italiana, si cala in un personaggio destinato a sconvolgere gli equilibri narrativi della serie, proiettando il racconto verso nuovi orizzonti emotivi e simbolici.

Nella stagione ambientata nel 1974, l’attore interpreta Gregorio Fois, figura enigmatica e non convenzionale, in contrasto con la razionalità rigorosa dei medici protagonisti.

Secondo le anticipazioni, la sua presenza porterà tensione e riflessione, introducendo una prospettiva meno ortodossa nelle dinamiche di reparto. Il cast ritrova così compattezza con Pilar Fogliati e Matteo Martari nei panni dei dottori Delia e Alberto.

«Quando ho letto la sceneggiatura ho pensato subito che fosse perfetta per me»

In un’intervista esclusiva a SuperGuida TV, Scarpati ha spiegato cosa lo ha spinto ad accettare una parte fuori dalle consuete rotte: «Quando ho letto la sceneggiatura ho pensato subito che fosse perfetta per me. Amo interpretare ruoli un po’ fuori dagli schemi, diversi da quelli a cui il pubblico mi ha abituato, e questo mi ha dato grande soddisfazione».

Nel corso della sua carriera, l’attore ha attraversato generi e linguaggi diversi, dalla lunga serialità televisiva al cinema e al teatro, diventando un punto di riferimento per più generazioni di spettatori.

Accanto all’impegno in «Cuori 3», prosegue il lavoro sul palcoscenico per la stagione 2025-2026 e la partecipazione a nuovi progetti audiovisivi in sviluppo, confermando un percorso professionale vivace e in costante evoluzione.

I più letti

Le elvetiche sulla caduta della Vonn: «Non l'ho vista, ma forse è meglio così»
Uomini incappucciati attaccano un portavalori, rubano delle auto e aprono il fuoco
Michela Figini: «Non credo che la carriera di Lara Gut-Behrami sia finita»
Doppio podio per la Svizzera nella combinata a squadre maschile
Prima reazione della Vonn dopo la caduta, Von Allmen scrive la storia, Gremaud di nuovo oro
Pucci si ritira da Sanremo: «Non odio nessuno». Meloni critica la «deriva illiberale» della sinistra

Altre notizie

Musica o politica?. Pucci si ritira da Sanremo: «Non odio nessuno». Meloni critica la «deriva illiberale» della sinistra

Musica o politica?Pucci si ritira da Sanremo: «Non odio nessuno». Meloni critica la «deriva illiberale» della sinistra

Confessioni. Lewis Pullman racconta il disturbo ossessivo-compulsivo: «Non te ne liberi mai davvero»

ConfessioniLewis Pullman racconta il disturbo ossessivo-compulsivo: «Non te ne liberi mai davvero»

Serie TV. Francesca Chillemi in, Can Yaman out per la terza stagione di «Viola come il mare»

Serie TVFrancesca Chillemi in, Can Yaman out per la terza stagione di «Viola come il mare»